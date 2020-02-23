Руки — основной фактор передачи болезнетворных микроорганизмов

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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По данным исследований, на грязных руках можно обнаружить до нескольких сотен миллионов микроорганизмов, которые вызывают грипп, вирусные гепатиты и серьезные кишечные инфекции. Исследования британских ученых показали, что на руках офисных работников больше микроорганизмов, чем на руках людей, занятых физическим трудом. Самыми «грязными» предметами являются телефон, клавиатура компьютера, кнопки лифта, дверные ручки, выключатели. Процедура простого мытья рук с мылом помогает удалить с поверхности кожи до 90 % микроорганизмов. Для постоянного использования дома рекомендуется обычное мыло без антибактериальных свойств, поскольку при чрезмерном использовании средств для рук с бактерицидным компонентом, погибают и «полезные» микроорганизмы.

Мыть руки необходимо!

Перед: приготовлением или приемом пищи, обработкой ран, приемом лекарственных средств. После: контакта с загрязненными предметами (инвентарь для уборки и т.д.), посещения туалета и смены подгузника, обработки сырых продуктов; контакта с животными, их игрушками; контакта с кровью или любыми биологическими жидкостями организма (выделения из носа, слюна); поездки в общественном транспорте, посещения общественных мест (магазин, рынок и др.).

Ирина Силич,

медсестра (старшая)

поликлиники

УЗ «Несвижская ЦРБ».