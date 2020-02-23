ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Руки — основной фактор передачи болезнетворных микроорганизмов

23.02.2020 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

По данным исследований, на грязных руках можно обнаружить до нескольких сотен миллионов микроорганизмов, которые вызывают грипп, вирусные гепатиты и серьезные кишечные инфекции. Исследования британских ученых показали, что на руках офисных работников больше микроорганизмов, чем на руках людей, занятых физическим трудом. Самыми «грязными» предметами являются телефон, клавиатура компьютера, кнопки лифта, дверные ручки, выключатели. Процедура простого мытья рук с мылом помогает удалить с поверхности кожи до 90 % микроорганизмов. Для постоянного использования дома рекомендуется обычное мыло без антибактериальных свойств, поскольку при чрезмерном использовании средств для рук с бактерицидным компонентом, погибают и «полезные» микроорганизмы.
Мыть руки необходимо!
Перед: приготовлением или приемом пищи, обработкой ран, приемом лекарственных средств. После: контакта с загрязненными предметами (инвентарь для уборки и т.д.), посещения туалета и смены подгузника, обработки сырых продуктов; контакта с животными, их игрушками; контакта с кровью или любыми биологическими жидкостями организма (выделения из носа, слюна); поездки в общественном транспорте, посещения общественных мест (магазин, рынок и др.).
Ирина Силич,
медсестра (старшая)
поликлиники
УЗ «Несвижская ЦРБ».


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным исследований, на грязных руках можно обнаружить до нескольких сотен миллионов микроорганизмов, которые вызывают грипп, вирусные гепатиты и серьезные
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Завтрак на 23 февраля. Жарим яйца, запекаем сосиски
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

22.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
23.02.2020
Новости Волковыска

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика