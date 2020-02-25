В Беларуси усилен санитарно-эпидемиологический надзор

Источник материала: Аргументы и факты

Минздрав Беларуси усилил санитарно-эпидемиологический надзор в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Европейском регионе и других странах мира, сообщает пресс-служба ведомства.

На 24 февраля санитарно-карантинным контролем на Государственной границе Республики Беларусь охвачены 568 519 человек, в том числе 1137 человек, находившихся в КНР в течение предыдущих 14 дней. У 27 человек были выявлены симптомы респираторного заболевания, результаты лабораторного исследования отрицательные.

Всего по сообщению пресс-службы на сегодняшний день в Беларуси выявлены 82 человека с симптомами острой респираторной инфекции, которые находились ранее в КНР. Все лица госпитализированы в инфекционные стационары, им оказана необходимая медицинская помощь, проведены лабораторные исследования. В 6 случаях были идентифицированы вирусы гриппа (вирус гриппа В и вирус гриппа А (H1N1), в 1 случае – другие респираторные вирусы, в 6 случаях – микоплазма, в 1 случае – микст-инфекция (вирус гриппа А (H1N1) + микоплазма), в 68 случаях – результаты исследований отрицательные.

Под медицинским наблюдением находятся 542 человека. За 712 лицами медицинское наблюдение завершено.

В ведомстве подчеркнули: случаи COVID-19 на территории Республики Беларусь не зарегистрированы. Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения.

Что касается китайских студентов, в Беларусь прибыли 325 человек из КНР. Из них 141 студент сейчас находится под медицинским наблюдением в СОК «Бригантина» и в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», за 184 студентами медицинское наблюдение закончено.

По состоянию на 24 февраля в ЗАО «Белорусская Национальная биотехнологическая корпорация» прибыли 196 работников из КНР, в Белорусский индустриальный парк «Великий камень» – 69 работников. Организовано временное изолированное размещение людей в условиях минимизации контакта с окружающими, проводится их медицинское наблюдение. Симптомы инфекционных заболеваний у данных лиц отсутствуют.

Сколько коронавирус и другие вирусы живут вне организма? Инфографика Подробнее

Кроме того, с учетом активизации распространения коронавируса COVID-19 в Европейском регионе и других странах мира, в частности в северной части Италии, Южной Корее, Сингапуре, Японии, Таиланде, с 24 февраля организован усиленный санитарно-карантинный контроль за лицами, прибывающими из Итальянской Республики, и их медицинское наблюдение. Усилены меры безопасности, организован дополнительный пункт санитарно-карантинного контроля и забора материала для проведения лабораторных исследований в Национальном аэропорту «Минск-2». Министерство здравоохранения Республики Беларусь рекомендует гражданам Республики Беларусь по возможности воздержаться от посещения тех регионов северной части Италии, где объявлен карантин.