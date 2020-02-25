ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Состоялось выездное заседание постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов

25.02.2020 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

На выездном заседании постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов под руководством председателя комиссии Людмилы Журавлевой был рассмотрен вопрос об организации работы Октябрьского и Коммунаровского сельских Советов депутатов на территории сельсоветов.

Так, побывав в Октябрьском Совете, участники заседания познакомились с порядком, оформлением и ведением документации по Октябрьскому сельскому Совету депутатов, а также с организацией и проведением собраний с населением по месту жительства.

Состоялось выездное заседание постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов
Состоялось выездное заседание постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов
Состоялось выездное заседание постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов

Состоялось выездное заседание постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов
Состоялось выездное заседание постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов
Состоялось выездное заседание постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов
Состоялось выездное заседание постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов
Состоялось выездное заседание постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов
Состоялось выездное заседание постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов
Состоялось выездное заседание постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов

Председатель Коммунаровского сельского Совета депутатов, исполнительного комитета Валентина Долич посредством проведения спортивно-массового мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья!» рассказала об организации физкультурно-оздоровительной работы на сельских территориях и проведении мероприятий в теме здорового образа жизни.

Состоялось выездное заседание постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов
Состоялось выездное заседание постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов
Состоялось выездное заседание постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов
Состоялось выездное заседание постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов
Состоялось выездное заседание постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов
Состоялось выездное заседание постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов
Состоялось выездное заседание постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов
Состоялось выездное заседание постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов
Состоялось выездное заседание постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов
Состоялось выездное заседание постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов
Состоялось выездное заседание постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов
Состоялось выездное заседание постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов

Подводя итоги работы, участники выездного заседания единогласно отметили положительный опыт работы Октябрьского и Коммунаровского сельских Советов депутатов по проведению собраний с населением и организации физкультурно-оздоровительной работы.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора   

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выездном заседании постоянной комиссии мандатной и по вопросам контроля районного Совета депутатов под руководством председателя комиссии...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
В Беларуси усилен санитарно-эпидемиологический надзор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика