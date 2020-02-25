Страшная еда. Что больше всего пугает нас в продуктах

Источник материала: Аргументы и факты

Что нас пугает в пищевых продуктах? Как мы их выбираем, на что обращаем внимание при покупке? Ответы на эти вопросы можно найти в новом исследовании, которое провел Национальный исследовательский центр «Здоровое питание».

Эта организация ежегодно проводит опросы, чтобы оценить грамотность людей в области питания. В этом году тема исследования — «Главные пищевые страхи и предубеждения».

Что интересно в первую очередь?

Опрос показал, что, выбирая продукты, граждане стали чаще читать информацию на упаковке. В 2019 году так поступали подавляющее большинство респондентов — 85%. Это больше, чем в предыдущие годы. Например, в 2015-м таких покупателей было только 70%.

Интересно, как покупатели изучают информацию, приведенную на упаковке, что их интересует в первую, а что в последнюю очередь. Прежде всего потребитель ищет на упаковке срок годности продукта (так поступают 58,8%), потом — дату изготовления (16,2%). А вот составом продукта в первую очередь интересуются чуть более 12% опрошенных. Это на 2% больше, чем в прошлом году.

На бренд продукта (торговую марку), которому производители придают такое большое значение и на который тратят огромные силы и средства для формирования лояльности к нему, как правило, обращают внимание всего 5,4%. Вдвое меньше людей интересуется страной производства.

Пищевая ценность, столь важная с точки зрения здоровья и медицины, в первую очередь интересует лишь 1,9% покупателей. А вот ГОСТ или ТУ интересуют всего 0,4% потребителей. Похоже, эпоха ГОСТов как показателей качества продуктов уходит в прошлое. Ведь престижные советские ГОСТы, по которым продукты делали более натуральными, сменили современные, позволяющие делать их менее качественными и полезными.

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Профессиональный взгляд

«Результаты нашего ежегодного опроса показывают, что население по-прежнему обеспокоено в основном безопасностью продуктов питания, чтобы продукты были не просрочены, — комментирует эту часть исследования руководитель НИЦ «Здоровое питание», профессор МГУ им. Ломоносова Олег Медведев. — Что же касается состава продукта — мало кто обращает на него внимание. А именно состав важен с точки зрения здоровья, ведь продукты даже в одной категории могу быть очень разными: содержать или не содержать сахар и соль, быть цельнозерновыми или нет. А согласно данным исследования 2019 года, опубликованным в журнале «Ланцет», именно эти показатели больше всего влияют на смертность. Поэтому важно именно на них обращать внимание в первую очередь».

Причина страха

Более 80% опрошенных обеспокоены так называемыми «скрытыми» факторами. Их не отражают на этикетке продукта, но они могут в нём быть. И самое главное, они способны негативно влиять на здоровье. Это антибиотики, гормоны, ГМО и т. д. Четверть опрошенных боятся, что в продуктах могут быть антибиотики и стероиды, почти столько же (24%) боятся ГМО, 15,3% — фальсификации продуктов, а 14,6% — пестицидов.

Но страхи вызывают и легальные компоненты, которые разрешено использовать и которые указывают в составе продуктов. Из них респонденты чаще всего упоминали пальмовое масло. Оно пугает 22,7% россиян. Это меньше, чем в предыдущий год. Тогда его боялись четверть опрошенных. Лидерами по пищевым страхам были консерванты и красители — они пугали более половины людей. Но в этом году их боятся лишь 16,4% участников опроса. «Мы рады, что волна паники по поводу пальмового масла стихает, — говорит Медведев. — Научных обоснований его вреда нет. Это пищевой жир, который, как и другие, используется при производстве продуктов питания. С ним, как и с другими жирами, не стоит перебарщивать, ведь основные рекомендации по жирам не изменились — они должны составлять треть от всего рациона».

Интересно, что в целом страхов стало меньше: число людей, которых в пище не пугает ничего вообще, увеличилось с 10% в 2018 г. до 27% в 2019-м. Возможно, это связано с тем, что люди больше стали доверять производителям продуктов. Например, если ещё год назад в информацию на этикетке верили всего 18% россиян, то сегодня их стало на 10% больше — 28,2%.

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Консервативный подход или новации?

А вот в выборе продуктов наши люди остались консервативны: 49% заявляют, что изо дня в день покупают одни и те же продукты. Из новаций самым популярным оказалось растительное молоко, его впервые купили 33% опрошенных. На втором месте — протеиновые батончики для перекуса (30%). Каждый пятый вообще не экспериментировал с едой и ничего нового не покупал ни разу.

Что думают респонденты о своем рационе в целом? 65% считают, что питаются неправильно. И это похоже на правду. Например, почти у половины (точнее у 48%) на столе традиционная еда — мясо, макароны, пельмени и лишь иногда салаты. Это явно не самое здоровое питание, так как овощи и фрукты должны быть каждый день и в «дозе» около 500 граммов.

42% пытаются разнообразить рацион, включая в него рыбу, фрукты и овощи и потребляя мясо в разумных количествах. 17% питаются вообще как придется, причем среди женщин таких людей оказалось больше. Вегетарианства придерживаются 3% участников опроса. Еще 19% ответили, что стараются есть больше фруктов и овощей, но от мяса отказываться не планируют. А большинство респондентов на вопрос «Как вы относитесь к растительной еде?» ответили, что верят в сбалансированный рацион. Тем самым показав, что не считают такое питание здоровым. Большинство россиян выбирают мясные продукты. При этом 54% опрошенных предпочитают мясо рыбе, а 64% — сливочное масло подсолнечному. 92% купят в магазине традиционные молочные продукты, а не их растительную альтернативу.

БЗМЖ против СЗМЖ и цена против качества

Интересно в этом плане обязательное разделение продуктов на БЗМЖ и СЗМЖ, введенное в 2018 году. Новую маркировку с этими аббревиатурами заметили 47% опрошенных, но только 42% их них смогли правильно ответить, что они означают. Специально для остальных 58% объясняем: в составных продуктах часть молочных жиров заменена растительными, и их обозначают как СЗМЖ (с заменителями молочного жира), а продукты без растительных жиров — БЗМЖ (без заменителей молочного жира).

Но, пожалуй, главную роль при покупке играет цена. Для 34% потребителей это решающий фактор при выборе продукта против 21,7% год назад. В 2019 году больше стало тех, кто ловит акции и сезонные скидки: 33% по сравнению с 18% в 2018-м. На качество прежде всего ориентируются 24% россиян, причем мужчины уделяют ему больше внимания: почти треть участников мужского пола ответила, что выбирает продукты по качеству.