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Страшная еда. Что больше всего пугает нас в продуктах

25.02.2020 11:43 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Страшная еда. Что больше всего пугает нас в продуктах
shutterstock.com

Что нас пугает в пищевых продуктах? Как мы их выбираем, на что обращаем внимание при покупке? Ответы на эти вопросы можно найти в новом исследовании, которое провел Национальный исследовательский центр «Здоровое питание».

Эта организация ежегодно проводит опросы, чтобы оценить грамотность людей в области питания. В этом году тема исследования  «Главные пищевые страхи и предубеждения». 

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Что интересно в первую очередь?

Опрос показал, что, выбирая продукты, граждане стали чаще читать информацию на упаковке. В 2019 году так поступали подавляющее большинство респондентов — 85%. Это больше, чем в предыдущие годы. Например, в 2015-м таких покупателей было только 70%. 

Интересно, как покупатели изучают информацию, приведенную на упаковке, что их интересует в первую, а что в последнюю очередь. Прежде всего потребитель ищет на упаковке срок годности продукта (так поступают 58,8%), потом  дату изготовления (16,2%). А вот составом продукта в первую очередь интересуются чуть более 12% опрошенных. Это на 2% больше, чем в прошлом году. 

На бренд продукта (торговую марку), которому производители придают такое большое значение и на который тратят огромные силы и средства для формирования лояльности к нему, как правило, обращают внимание всего 5,4%. Вдвое меньше людей интересуется страной производства. 

Пищевая ценность, столь важная с точки зрения здоровья и медицины, в первую очередь интересует лишь 1,9% покупателей. А вот ГОСТ или ТУ интересуют всего 0,4% потребителей. Похоже, эпоха ГОСТов как показателей качества продуктов уходит в прошлое. Ведь престижные советские ГОСТы, по которым продукты делали более натуральными, сменили современные, позволяющие делать их менее качественными и полезными. 

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Профессиональный взгляд 

«Результаты нашего ежегодного опроса показывают, что население по-прежнему обеспокоено в основном безопасностью продуктов питания, чтобы продукты были не просрочены,  комментирует эту часть исследования руководитель НИЦ «Здоровое питание», профессор МГУ им. Ломоносова Олег Медведев.  Что же касается состава продукта  мало кто обращает на него внимание. А именно состав важен с точки зрения здоровья, ведь продукты даже в одной категории могу быть очень разными: содержать или не содержать сахар и соль, быть цельнозерновыми или нет. А согласно данным исследования 2019 года, опубликованным в журнале «Ланцет», именно эти показатели больше всего влияют на смертность. Поэтому важно именно на них обращать внимание в первую очередь».

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Причина страха

Более 80% опрошенных обеспокоены так называемыми «скрытыми» факторами. Их не отражают на этикетке продукта, но они могут в нём быть. И самое главное, они способны негативно влиять на здоровье. Это антибиотики, гормоны, ГМО и т. д. Четверть опрошенных боятся, что в продуктах могут быть антибиотики и стероиды, почти столько же (24%) боятся ГМО, 15,3%  фальсификации продуктов, а 14,6%  пестицидов.

Но страхи вызывают и легальные компоненты, которые разрешено использовать и которые указывают в составе продуктов. Из них респонденты чаще всего упоминали пальмовое масло. Оно пугает 22,7% россиян. Это меньше, чем в предыдущий год. Тогда его боялись четверть опрошенных. Лидерами по пищевым страхам были консерванты и красители  они пугали более половины людей. Но в этом году их боятся лишь 16,4% участников опроса. «Мы рады, что волна паники по поводу пальмового масла стихает,  говорит Медведев.  Научных обоснований его вреда нет. Это пищевой жир, который, как и другие, используется при производстве продуктов питания. С ним, как и с другими жирами, не стоит перебарщивать, ведь основные рекомендации по жирам не изменились  они должны составлять треть от всего рациона».

Интересно, что в целом страхов стало меньше: число людей, которых в пище не пугает ничего вообще, увеличилось с 10% в 2018 г. до 27% в 2019-м. Возможно, это связано с тем, что люди больше стали доверять производителям продуктов. Например, если ещё год назад в информацию на этикетке верили всего 18% россиян, то сегодня их стало на 10% больше — 28,2%. 

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Консервативный подход или новации?

А вот в выборе продуктов наши люди остались консервативны: 49% заявляют, что изо дня в день покупают одни и те же продукты. Из новаций самым популярным оказалось растительное молоко, его впервые купили 33% опрошенных. На втором месте  протеиновые батончики для перекуса (30%). Каждый пятый вообще не экспериментировал с едой и ничего нового не покупал ни разу.

Что думают респонденты о своем рационе в целом? 65% считают, что питаются неправильно. И это похоже на правду. Например, почти у половины (точнее у 48%) на столе традиционная еда  мясо, макароны, пельмени и лишь иногда салаты. Это явно не самое здоровое питание, так как овощи и фрукты должны быть каждый день и в «дозе» около 500 граммов. 

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42% пытаются разнообразить рацион, включая в него рыбу, фрукты и овощи и потребляя мясо в разумных количествах. 17% питаются вообще как придется, причем среди женщин таких людей оказалось больше. Вегетарианства придерживаются 3% участников опроса. Еще 19% ответили, что стараются есть больше фруктов и овощей, но от мяса отказываться не планируют. А большинство респондентов на вопрос «Как вы относитесь к растительной еде?» ответили, что верят в сбалансированный рацион. Тем самым показав, что не считают такое питание здоровым. Большинство россиян выбирают мясные продукты. При этом 54% опрошенных предпочитают мясо рыбе, а 64% — сливочное масло подсолнечному. 92% купят в магазине традиционные молочные продукты, а не их растительную альтернативу. 

БЗМЖ против СЗМЖ и цена против качества

Интересно в этом плане обязательное разделение продуктов на БЗМЖ и СЗМЖ, введенное в 2018 году. Новую маркировку с этими аббревиатурами заметили 47% опрошенных, но только 42% их них смогли правильно ответить, что они означают. Специально для остальных 58% объясняем: в составных продуктах часть молочных жиров заменена растительными, и их обозначают как СЗМЖ (с заменителями молочного жира), а продукты без растительных жиров  БЗМЖ (без заменителей молочного жира). 

Но, пожалуй, главную роль при покупке играет цена. Для 34% потребителей это решающий фактор при выборе продукта против 21,7% год назад. В 2019 году больше стало тех, кто ловит акции и сезонные скидки: 33% по сравнению с 18% в 2018-м. На качество прежде всего ориентируются 24% россиян, причем мужчины уделяют ему больше внимания: почти треть участников мужского пола ответила, что выбирает продукты по качеству.

 
 
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