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Караник: проводится серьезный разбор обстоятельств заражения ребенка ВИЧ в Пинске

25.02.2020 12:44 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Проводится серьезный разбор обстоятельств заражения ребенка ВИЧ в Пинске. Об этом заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Караник: проводится серьезный разбор обстоятельств заражения ребенка ВИЧ в Пинске

"То, что произошло в Пинске, - повод для очень серьезного разбора, который сейчас и проводится", - сказал министр. Работают комиссия Минздрава, Следственный комитет. "Когда будут получены первые результаты, мы об этом информируем. Я обещал максимально принципиальное, открытое расследование, и оно будет проведено", - подчеркнул Владимир Караник.

Он добавил, что все дети, которые в тот момент находились в медицинском учреждении, проверены на ВИЧ-инфекцию. "Больше ни у кого диагноз не подтвердился. Это радует", - отметил министр.

Как сообщалось ранее, в Пинский межрайонный отдел Следственного комитета обратилась с заявлением 35-летняя местная жительница. Женщина считает, что ее 11-месячная дочь во время лечения в одном из учреждений здравоохранения заразилась вирусом иммунодефицита человека.

УСК по Брестской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК.

Во время расследования предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок был заражен ВИЧ. Следователи допрашивают свидетелей, медицинских работников, изъята документация, которая будет детально проанализирована и приобщена к материалам уголовного дела.

 
 
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  Проводится серьезный разбор обстоятельств заражения ребенка ВИЧ в Пинске. Об этом заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник,...
 
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