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Бунт в твоей голове. Как наша психика устраивает саботаж и что с ним делать

27.02.2020 11:48 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Бунт в твоей голове. Как наша психика устраивает саботаж и что с ним делать
shutterstock.com

Бунт в твоей голове. Как наша психика устраивает саботаж и что с ним делатьСпособны ли вы спровоцировать саботаж? Еще как, считает психолог Ирина Маслова-Семенова. Наша психика очень часто именно этим и занимается, отсюда желание отложить важные дела на потом, неумение четко ставить цели и добиваться их, а еще раздражение, страх перед будущим и другие «бонусы», которые абсолютно точно не делают вас счастливее, а лишь добавляют проблем. Как преодолеть внутренний самосаботаж и понять, что это именно он, эксперт рассказала "АиФ".

Бунт в твоей голове. Как наша психика устраивает саботаж и что с ним делать
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Почему психика устраивает саботаж?

«Выходите из зоны комфорта», «меняйте нелюбимую работу», «бросайте нелюбимого партнера» — кричат нам со всех сторон психологи и коучи. Однако новая жизнь всегда порождает большое чувство страха у любого человека, поэтому психика прилагает максимум усилий, чтобы оставить все как есть, расставляя естественные препятствия и желая обезопасить себя. Например, вызывает негативные эмоции в элементарных, казалось бы, ситуациях. Делает вас агрессивным, злым, раздраженным, апатичным или вялым. Вы понимаете, что можете больше и достойны лучшего, но мозг предательски шепчет: «Все хорошо. Все и так отлично». Именно поэтому вы откладываете новую жизнь до понедельника (причем не ближайшего, а какого-то гипотетического) и вместо того, чтобы заняться важными делами, падаете на диван и включаете любимый сериал. Этот сценарий может повторяться годами, хотя иногда он немного меняется, но суть остается прежней: вы не развиваетесь!

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Какие виды самосаботажа бывают?

Первый вид — психосоматический саботаж. Например, вы обещаете себе начать новую жизнь с понедельника. Неважно, что именно задумано: бросить курить, сесть на диету, начать заниматься спортом, убраться в квартире и т. д. Час Х наступает, но с утра вы просыпаетесь с опухшим горлом, кишечным расстройством или какой-то другой болезнью, которая появляется не случайно, а как защита организма от новой жизни!

Второй вариант — вы не болеете, но никак не можете начать новое дело. Ходите по квартире, отвлекаетесь на неважные дела, в общем, имитируете занятость. Так проходит час, два, три, в итоге вместо того, чтобы сделать задуманное, вы тратите целый день на какую-то ерунду, забыв о главном!

И, наконец, третий вид под кодовым названием «Мир против меня». Вы в полном порядке, но дети, родные, друзья, коллеги, домашние питомцы  и т. д. отвлекают на себя все внимание. Да, когда муж в командировке, а ребенок лежит с температурой, вам абсолютно точно не до новой жизни. Но ловушка заключается в том, что подобные ситуации могут повторяться с завидной регулярностью, ваша задача — научиться справляться с ними, не забывая при этом о намеченных ранее целях и планах.

Бунт в твоей голове. Как наша психика устраивает саботаж и что с ним делать
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Как справится с самосаботажем психики?

Саботаж — это абсолютно нормальный механизм психики. И, если вы замечаете его в своей жизни, хорошо было бы разобраться в том, почему он вам выгоден в данный момент. Проанализируйте ситуацию. Чего вы боитесь? Почему не хотите довести начатое дело до конца и т. д.?

Многие эксперты сегодня учат: «Делайте только то, что вы любите. И все будет прекрасно». Но это утопия. Даже с учетом того, что ненавистные функции можно кому-то делегировать, далеко не все вопросы реально передать другим людям. Некоторые из них требуют вашего личного участия.

Как же довести начатое дело до конца? Во-первых, переключайте внимание. Допустим, вы что-то делаете, все получается, но потом замечаете, как внимание рассеивается, энергия вас покидает. Сделайте перерыв, переключитесь на зарядку, прогулку, посмотрите короткое видео, а потом снова возвращайтесь к своему делу. Пауза может быть буквально две минуты, поставьте таймер, если хотите! Даже такое кратковременное отвлечение даст силы продолжать задуманное.

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Второй вариант действий — вознаграждайте себя за проделанную работу. Напишите список того, что вы любите, чем увлекаетесь: кино, поход в СПА, покупки (даже запланированные на следующий месяц: тушь, помада, новое платье). Когда начатое дело будет доведено до финала, получите положенный вам подарок. Так формируется новая нейронная связь в мозге: достигнутая цель — вознаграждение. Данное правило работает и в обратную сторону: если вы не сделали что-то важное, откажитесь от определенной вещи. Это может быть любая аскеза, которая вам в тягость: постойте в планке, отжимайтесь каждый день или бегайте по утрам.

И есть еще одно правило, которое стоит запомнить. Не можете преодолеть самосаботаж? Так возглавьте его! Как? Вариантов невероятно много. Вот лишь некоторые из них: меняйте место дислокации, например, если вы работаете дома, отправляйтесь в парк, перейдите в другую комнату или даже сядьте на пол. Узнайте время своего вдохновения и наилучшей работоспособности — утро, день или вечер, — для этого необходимо просто понаблюдать за собой. Когда выясните его, именно в эти часы выполняйте все рутинные дела. Периодически выключайте всю технику и будьте в полной тишине или, наоборот, включайте динамичную музыку и танцуйте. Обратите внимание на остеопатическую зарядку: хорошенько разомните мочки ушей, шею и похлопайте себя по всему телу. Это абсолютно точно взбодрит! Купите себе новую книгу (непривычного жанра), новый блокнот или цветок, что-то такое, что на первый взгляд вообще не вписывается в вашу привычную жизнь. И, наконец, помните, что никто не умрет, если вы не закончите уборку или работу сейчас же, а просто выйдете погулять на улицу.

Самосаботаж реально устранить из своей жизни, но важно сначала удовлетворить базовые потребности: у вас должна быть хорошая еда, качественный сон, прогулки на свежем воздухе, физическая активность, секс и безопасность. Если в каком-то из пунктов есть пробел, исправляйте это. Сначала приведите в порядок свой организм, а затем с полной энергии батарейкой идите покорять цели и развиваться.

 
 
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Психолог Ирина Маслова-Семенова — о том, почему наша психика устраивает самосаботаж, а также как безболезненно подавить это небольшое восстание и добиться...
 
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