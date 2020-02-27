ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Великий пост: кому нельзя соблюдать?

27.02.2020 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

2 марта у православных христиан начинается Великий пост. Это означает, что до Пасхи, которая приходится в 2020 году на 19 апреля, верующие должны отказаться от мяса и продуктов животного происхождения. Однако по состоянию здоровья далеко не все могут соблюдать пост. Дело в том, что строгие ограничения в еде могут спровоцировать обострение хронических заболеваний. 

Великий пост: кому нельзя соблюдать?

Следующим категориям людей не стоит придерживаться религиозных запретов:

  • Люди с проблемами желудочно-кишечного тракта (гастрит и язва). Во время поста основу рациона составляет растительная пища. Она является источником клетчатки. Однако при проблемах с ЖКТ большое количество такой еды может плохо усваиваться. Это приводит к вздутию и метеоризму.
  • Пожилые люди. Дело в том, что у них плохо усваивается пища и витамины. А их недостаток ещё больше усугубит боли в суставах.
  • Люди, с повышенным уровнем сахара в крови. Как раз у многих постных блюд довольно высокий гликемический индекс, например, у манки, белого риса, картофельного пюре и винегрета. Такие продукты сильно повышают уровень глюкозы. Это негативно влияет на здоровье больных сахарным диабетом.

Также диетологи не рекомендуют соблюдать пост людям, которые собираются при помощи такого способа похудеть, ведь растительная пища способна гораздо быстрее вызвать чувство голода. Из-за этого можно, наоборот, набрать вес.

Главное правило, которого стоит придерживаться во время соблюдения Великого поста, — это разнообразие рациона. Также необходимо побольше двигаться, пить воду и не употреблять продукты с большим содержанием углеводов. Также перед тем как начать поститься, не забудьте проконсультироваться с врачом.

ont.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 марта у православных христиан начинается Великий пост. Это означает, что до Пасхи, которая приходится в 2020 году на 19 апреля, верующие должны...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Бунт в твоей голове. Как наша психика устраивает саботаж и что с ним делать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика