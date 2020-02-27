Великий пост: кому нельзя соблюдать?

Источник материала: Газета Авангард

2 марта у православных христиан начинается Великий пост. Это означает, что до Пасхи, которая приходится в 2020 году на 19 апреля, верующие должны отказаться от мяса и продуктов животного происхождения. Однако по состоянию здоровья далеко не все могут соблюдать пост. Дело в том, что строгие ограничения в еде могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.





Следующим категориям людей не стоит придерживаться религиозных запретов:

Люди с проблемами желудочно-кишечного тракта (гастрит и язва). Во время поста основу рациона составляет растительная пища. Она является источником клетчатки. Однако при проблемах с ЖКТ большое количество такой еды может плохо усваиваться. Это приводит к вздутию и метеоризму.

Во время поста основу рациона составляет растительная пища. Она является источником клетчатки. Однако при проблемах с ЖКТ большое количество такой еды может плохо усваиваться. Это приводит к вздутию и метеоризму. Пожилые люди. Дело в том, что у них плохо усваивается пища и витамины. А их недостаток ещё больше усугубит боли в суставах.

Дело в том, что у них плохо усваивается пища и витамины. А их недостаток ещё больше усугубит боли в суставах. Люди, с повышенным уровнем сахара в крови. Как раз у многих постных блюд довольно высокий гликемический индекс, например, у манки, белого риса, картофельного пюре и винегрета. Такие продукты сильно повышают уровень глюкозы. Это негативно влияет на здоровье больных сахарным диабетом.

Также диетологи не рекомендуют соблюдать пост людям, которые собираются при помощи такого способа похудеть, ведь растительная пища способна гораздо быстрее вызвать чувство голода. Из-за этого можно, наоборот, набрать вес.

Главное правило, которого стоит придерживаться во время соблюдения Великого поста, — это разнообразие рациона. Также необходимо побольше двигаться, пить воду и не употреблять продукты с большим содержанием углеводов. Также перед тем как начать поститься, не забудьте проконсультироваться с врачом.