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Министр здравоохранения Беларуси рассказал подробности о состоянии студента из Ирана

28.02.2020 10:32 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

У студента из Ирана, у которого в Беларуси был выявлен коронавирус, минимальные признаки нарушения здоровья, он чувствует себя удовлетворительно. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр здравоохранения Беларуси рассказал подробности о состоянии студента из Ирана

Молодой человек проживал на квартире, сейчас он госпитализирован для медицинского наблюдения. Температура у него не поднимается выше 37,4 градуса, отметил министр.

"Студент чувствует себя абсолютно удовлетворительно, как и все остальные, кто находится под наблюдением", - сказал Владимир Караник.

Со студентами, с которыми он вместе учился, проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Они переведены под медицинское наблюдение. "Кроме того, сейчас мы вместе с Министерством образования решаем, как составить индивидуальную программу обучения, чтобы максимально разобщить потоки движения пациентов", - проинформировал министр.

 
 
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  У студента из Ирана, у которого в Беларуси был выявлен коронавирус, минимальные признаки нарушения здоровья, он чувствует себя удовлетворительно. Об этом...
 
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