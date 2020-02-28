БНТУ переходит на индивидуальную программу обучения из-за коронавируса

Источник материала: Аргументы и факты

Напомним, сегодня появилась новость, что впервые обнаружен завозной случай коронавируса в Беларуси у иранского студента, который прилетел в Минск из Баку. Министр здравоохранения Беларуси Владимир КАРАНИК сообщил по этому поводу:

- Перечень стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой обновляется постоянно. В Иране еще 19 февраля не было случаев заражения коронавирусом, а уже 26 числа – резкий рост. Поэтому мы эту страну отнесли в список, приезжим из которых нужно провести дополнительное обследование. Так, студента из Ирана вызвали для профилактики в 33-ю поликлинику.

Молодой человек на момент осмотра жалоб не предъявлял. Но медицинских работников смутила небольшая температура и покраснения в горле. Студент был доставлен в инфекционную больницу, у него взяли анализы и подтвердили наличие коронавируса. Сейчас уточняется, что именно за штамм, поэтому сразу была информирована общественность.

Как отметил Владимир Караник, вместе с иранским студентом в квартире проживали еще люди. Сейчас они госпитализированы для медицинского наблюдения.

Иранский студент проходит обучение в БНТУ, и сейчас весь вуз переходит на индивидуальную программу обучения.

Также министр рассказал о том, что при подозрении на заболевание коронавирусом была госпитализирована семья студентки из Беларуси, которая учится в Милане.

Университет, в котором училась девушка, закрыли на карантин. По пути домой, в Варшаве, семья узнала, что заболела соседка девушки по комнате. Родители связались с представителями Министерства здравоохранения Беларуси и получили рекомендации. Посольство Беларуси в Польше обеспечило доставку всей семьи до границы на машине, где их встретила бригада скорой помощи. Сейчас все члены находятся в Брестской инфекционной больнице. Владимир Караник добавил: признаков заболевания ни у кого нет.