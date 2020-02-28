ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

После 40 лет — отбросы природы. Чем удивляла зрителей Елена Малышева

28.02.2020 10:26 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

После 40 лет — отбросы природы. Чем удивляла зрителей Елена Малышева
Елена Малышева. © / Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сделать незабываемое шоу даже в утреннем эфире? Телеведущая и врач с именем Елена Малышева знает об этом все, ведь многие выпуски ее программы «Жить здорово», которые стоят в утренней сетке вещания Первого канала, нередко становятся настоящими бомбами. Их разбирают на цитаты, а видеоролики растаскивают по соцсетям.

После 40 лет — отбросы природы. Чем удивляла зрителей Елена Малышева «Буржуй от медицины». Чем доктор Малышева разозлила Садальского?

Равнодушных к творчеству главного теледоктора страны практически нет. Конечно же, далеко не все творения творческой группы Елены Малышевой вызывают позитивную реакцию у общества. Реплики осуждения также звучат, причем зачастую довольно громко. Бывали эфиры, после которых многие требовали извинений, как, например, с программой про медицинский диагноз «кретинизм». Но сама телеведущая считает, что негативные отзывы — уже хорошо. Ведь именно за счет наглядности и необычности сценариев и героев сценок можно просто донести до населения информацию о разных болезнях, а также о строении человеческого тела. АиФ.ru собрал подборку самых ярких видео, которыми программа «Жить здорово» удивила россиян.

Поющая матка

Поющую матку, появившуюся в эфире программы не так давно, не осудил разве что самый ленивый. На экране появилась женщина в ярко-красном костюме, символизировавшем как раз этот важный орган женской репродуктивной системы. Причем ее появление сопровождалось озорной песенкой про все важные функции матки в теле женщины. Исполнительницей номера в этот раз стала достаточно известная участница пародийных шоу Светлана Галка, которая, кстати, нередко пародирует теледоктора.

Квифинг по-малышевски

Не обошла Елена Малышева своим вниманием и такую пикантную тему, как квифинг. Причем термин этот условный и в медицине не используется. Впрочем, и любого другого термина для данной женской проблемы не существует, т. к. это по факту совсем не болезнь, а вполне себе норма. В России данное явление называют по-простому: «влагалищный метеоризм».

При этом врачи уверены, что называть данную проблему пуканьем некорректно. Ведь ситуация не имеет отношения к пищеварению и газам. По сути, это просто воздух, который попадает внутрь, а выходит со звуком из-за мышечного сопротивления. Проблема может развиваться у женщин после родов, при менопаузе, при физиологически ощутимых различиях у партнеров. Вариант решения проблемы в данной ситуации — укрепление мышц тазового дна. Также женщинам в возрасте помогает грамотный подбор терапии для снижения симптомов менопаузы.

После 40 лет — отбросы природы. Чем удивляла зрителей Елена Малышева «Кретины» Малышевой. Какие диагнозы превратились в оскорбления?

Не те ощущения

Затронули в программе и такую важную тему, как предохранение. Пара героев сюжета задала тему: как надежно защитить себя от нежелательной беременности? Начиналось все хорошо: врачи объяснили, что вариант с использованием резинового изделия № 2 вполне надежный. Ведь, как отметил Герман «Шеич», барьерный метод контрацепции защищает от беременности с индексом Перля 2-3, что означает беременность у 2-3 женщин из 100 при таком варианте защиты. И это несмотря на то, что средство контрацепции может порваться в процессе использования.

Однако далее врачи решили показать, что мужчина испытывает при половом акте в презервативе. И это представление было уже гораздо более запоминающимся.

Отбросы природы

Сюжет программы с названием «Отбросы природы» повторяется в передаче «Жить здорово» с завидной регулярностью. Елена Малышева отмечает, что для природы все люди старше 40 лет — «отбросы», от которых она стремится избавиться разными методами. Ведь пользы ей от таких людей нет никакой. И она наглядно демонстрирует и героям программы, и зрителям в зале, как именно природа расценивает людей, перешагнувших возрастную планку в 40 лет.

Необычное использование

Непривычные варианты использования привычных вещей — еще один востребованный раздел в программе теледоктора. Одним из предметов, привлекших внимание Малышевой и ее творческой команды докторов, стали обычные ежедневные женские прокладки.

Телеведущая вызывала по очереди нескольких гостей из зала, которые давали свои рекомендации по альтернативному применению данного предмета личной женской гигиены. У каждого из них были свои варианты: от применения в быту до использования в путешествиях.

Доктор-певица

Елена Малышева не стесняется в рамках своей программы демонстрировать и певческий талант. Выпуски шоу, где она исполняет те или иные партии, нередки. Так, например, она пела вместе со своими докторами-соведущими в выпуске про прививки. Тот номер также не оставил зрителей равнодушными, его сегодня нередко можно встретить на просторах интернета. Ведь когда еще можно увидеть высокого Германа «Шеича» в виде младенца в коляске, который агитирует за вакцинацию?

Из последних сольных выступлений зрители, СМИ и эксперты отметили попытку Елены Малышевой перепеть популярную американскую певицу и автора песен. Начала телеведущая с того, что поинтересовалась у гостя программы, нравится ли ему исполнительница.

Судя по тому, с каким удовольствием телеведущая продумывает сюжеты и участвует в них сама, активно обсуждая самые разнообразные проблемы, которые волнуют многих, а также не стесняется говорить даже на самые «запрещенные» темы, касающиеся интимного здоровья человека, ее хиты и дальше будут выходить с завидной регулярностью. Нам же остается лишь наслаждаться творчеством креативной команды медиков и ждать новых взрывных видео.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Елена Малышева по праву может называться ньюсмейкером № 1 на российском пространстве. Это она регулярно доказывает на примере своей программы «Жить здорово»,...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика