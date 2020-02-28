После 40 лет — отбросы природы. Чем удивляла зрителей Елена Малышева

Источник материала: Аргументы и факты

Сделать незабываемое шоу даже в утреннем эфире? Телеведущая и врач с именем Елена Малышева знает об этом все, ведь многие выпуски ее программы «Жить здорово», которые стоят в утренней сетке вещания Первого канала, нередко становятся настоящими бомбами. Их разбирают на цитаты, а видеоролики растаскивают по соцсетям.

Равнодушных к творчеству главного теледоктора страны практически нет. Конечно же, далеко не все творения творческой группы Елены Малышевой вызывают позитивную реакцию у общества. Реплики осуждения также звучат, причем зачастую довольно громко. Бывали эфиры, после которых многие требовали извинений, как, например, с программой про медицинский диагноз «кретинизм». Но сама телеведущая считает, что негативные отзывы — уже хорошо. Ведь именно за счет наглядности и необычности сценариев и героев сценок можно просто донести до населения информацию о разных болезнях, а также о строении человеческого тела. АиФ.ru собрал подборку самых ярких видео, которыми программа «Жить здорово» удивила россиян.

Поющая матка

Поющую матку, появившуюся в эфире программы не так давно, не осудил разве что самый ленивый. На экране появилась женщина в ярко-красном костюме, символизировавшем как раз этот важный орган женской репродуктивной системы. Причем ее появление сопровождалось озорной песенкой про все важные функции матки в теле женщины. Исполнительницей номера в этот раз стала достаточно известная участница пародийных шоу Светлана Галка, которая, кстати, нередко пародирует теледоктора.

Квифинг по-малышевски

Не обошла Елена Малышева своим вниманием и такую пикантную тему, как квифинг. Причем термин этот условный и в медицине не используется. Впрочем, и любого другого термина для данной женской проблемы не существует, т. к. это по факту совсем не болезнь, а вполне себе норма. В России данное явление называют по-простому: «влагалищный метеоризм».

При этом врачи уверены, что называть данную проблему пуканьем некорректно. Ведь ситуация не имеет отношения к пищеварению и газам. По сути, это просто воздух, который попадает внутрь, а выходит со звуком из-за мышечного сопротивления. Проблема может развиваться у женщин после родов, при менопаузе, при физиологически ощутимых различиях у партнеров. Вариант решения проблемы в данной ситуации — укрепление мышц тазового дна. Также женщинам в возрасте помогает грамотный подбор терапии для снижения симптомов менопаузы.

Не те ощущения

Затронули в программе и такую важную тему, как предохранение. Пара героев сюжета задала тему: как надежно защитить себя от нежелательной беременности? Начиналось все хорошо: врачи объяснили, что вариант с использованием резинового изделия № 2 вполне надежный. Ведь, как отметил Герман «Шеич», барьерный метод контрацепции защищает от беременности с индексом Перля 2-3, что означает беременность у 2-3 женщин из 100 при таком варианте защиты. И это несмотря на то, что средство контрацепции может порваться в процессе использования.

Однако далее врачи решили показать, что мужчина испытывает при половом акте в презервативе. И это представление было уже гораздо более запоминающимся.

Отбросы природы

Сюжет программы с названием «Отбросы природы» повторяется в передаче «Жить здорово» с завидной регулярностью. Елена Малышева отмечает, что для природы все люди старше 40 лет — «отбросы», от которых она стремится избавиться разными методами. Ведь пользы ей от таких людей нет никакой. И она наглядно демонстрирует и героям программы, и зрителям в зале, как именно природа расценивает людей, перешагнувших возрастную планку в 40 лет.

Необычное использование

Непривычные варианты использования привычных вещей — еще один востребованный раздел в программе теледоктора. Одним из предметов, привлекших внимание Малышевой и ее творческой команды докторов, стали обычные ежедневные женские прокладки.

Телеведущая вызывала по очереди нескольких гостей из зала, которые давали свои рекомендации по альтернативному применению данного предмета личной женской гигиены. У каждого из них были свои варианты: от применения в быту до использования в путешествиях.

Доктор-певица

Елена Малышева не стесняется в рамках своей программы демонстрировать и певческий талант. Выпуски шоу, где она исполняет те или иные партии, нередки. Так, например, она пела вместе со своими докторами-соведущими в выпуске про прививки. Тот номер также не оставил зрителей равнодушными, его сегодня нередко можно встретить на просторах интернета. Ведь когда еще можно увидеть высокого Германа «Шеича» в виде младенца в коляске, который агитирует за вакцинацию?

Из последних сольных выступлений зрители, СМИ и эксперты отметили попытку Елены Малышевой перепеть популярную американскую певицу и автора песен. Начала телеведущая с того, что поинтересовалась у гостя программы, нравится ли ему исполнительница.

Судя по тому, с каким удовольствием телеведущая продумывает сюжеты и участвует в них сама, активно обсуждая самые разнообразные проблемы, которые волнуют многих, а также не стесняется говорить даже на самые «запрещенные» темы, касающиеся интимного здоровья человека, ее хиты и дальше будут выходить с завидной регулярностью. Нам же остается лишь наслаждаться творчеством креативной команды медиков и ждать новых взрывных видео.