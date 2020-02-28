Уже и в Бресте? Вчера на границе работали медики в защитных костюмах. Что это было?

Источник материала: Виртуальный Брест

На переходе Козловичи под Брестом вчера, 27 февраля 2020 года около 11.00 работали медики в защитных костюмах. Официальной информации нет, водители в соцсетях говорят про госпитализацию одного человека, который прибыл из Италии. Не факт, что это коронавирус, однако...





Ещё раньше были сообщения, что все машины, которые прибывают из Италии, ставили в сторону и измеряли температуру у водителей. Похоже на обычные меры профилактики, а в случае выявления каких-либо симптомов госпитализацию для проведения анализов.





Напомним, в Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. Подробности по ссылке .





Позже в комментариях под этим материалом появилось уточнение - водитель в отдельной палате на карантине, фура продолжила движение.