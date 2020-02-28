|
Уже и в Бресте? Вчера на границе работали медики в защитных костюмах. Что это было?
28.02.2020 10:32 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На переходе Козловичи под Брестом вчера, 27 февраля 2020 года около 11.00 работали медики в защитных костюмах. Официальной информации нет, водители в соцсетях говорят про госпитализацию одного человека, который прибыл из Италии. Не факт, что это коронавирус, однако...
Ещё раньше были сообщения, что все машины, которые прибывают из Италии, ставили в сторону и измеряли температуру у водителей. Похоже на обычные меры профилактики, а в случае выявления каких-либо симптомов госпитализацию для проведения анализов.
Напомним, в Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса.
Позже в комментариях под этим материалом появилось уточнение - водитель в отдельной палате на карантине, фура продолжила движение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На переходе Козловичи под Брестом вчера, 27 февраля 2020 года около 11.00 работали медики в защитных костюмах. Официальной информации нет, водители в соцсетях говорят...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)