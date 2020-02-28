Здравоохранение Гродненской области стало лучшим в республике

Источник материала: Ивьевский край

Гродненская область заняла первое место в республиканском смотре качества и культуры медицинского обслуживания населения. В призерах – Кореличская ЦРБ, Верейковская участковая больница, амбулатория врача общей практики городской поликлиники № 7 города Гродно, Отминовский ФАП Новогрудской ЦРБ.





– Это заслуженный результат работы в минувшем году восемнадцатитысячного медицинского коллектива службы здоровья нашей области, – отметила в интервью «ГП» начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова. – Область не раз входила в число призеров по итогам ежегодного республиканского соревнования, но самая высокая отметка – это повторение успеха 2006 года. Для нас это очень почетно и значимо, стимул работать и добиваться весомых результатов.

– Общая отметка за работу службе обычно выставляется с учетом многочисленных критериев. Какие вы сами считаете наиболее значимыми?

– Достигнут 21 из 23 индикаторов государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность». Для этого многое сделано в организационном плане. В первичном звене 87,4 процента, а в семи районах все сто процентов врачей работают по принципу врача общей практики. Успешно реализуется проект «Заботливая поликлиника». Результативно работали межрайонные центры по острому коронарному синдрому и острому нарушению мозгового кровообращения, что очень важно с учетом того, что заболевания системы кровообращения доминируют среди других во всем мире. И у нас работа этих центров в том числе положительно отразилась на показателе уровня смертности населения, который у нас снижен, как и показатели младенческой и детской смертности.

В прошлом году создано пять межрайонных ортопедо-травматологических отделений, проведена реструктуризация фтизиатрической службы. На базе Волковысской ЦРБ открыт центр скрининга онкологических заболеваний. Кстати, такие профильные скрининговые программы работают очень результативно. К примеру, 97,8 процента рака молочной железы в области при скрининге выявлено на ранней стадии.







48 организаций подключены к республиканской системе телемедицинского консультирования. Число проведенных консультаций по сравнению с предыдущим годом увеличилось в семь раз, что послужило повышению качества медицинской помощи на всех уровнях ее оказания. Сейчас оно постоянно в поле зрения отдела контроля качества, созданного в минувшем году при областной МРЭК. Можно назвать и еще ряд аспектов, которые не могли не отразиться на показателях состояния здоровья населения.

– На итоговой коллегии Минздрава, где и подведены итоги работы за минувший год, безусловно, шла речь о задачах на ближайшую перспективу.

– Продолжаем работу по всем направлениям, в том числе и по тем, которые отмечены как успешные. Хорошие перспективы видятся в развитии межрайонных ресурсных центров и опорных клиник. Особенно на базе Островецкой центральной районной больницы, вторая очередь которой планируется к вводу в строй летом. Остается приоритетом служба материнства и детства. В ближайшей перспективе намечено открытие палаты интенсивной терапии для новорожденных в БСМП. Продолжим реструктуризацию специализированных служб: стоматологии, скорой помощи, службы крови, фтизиатрии. Десять стационаров участвуют в пилотном проекте по клинико-затратным группам. На повестке остается выполнение задач Главы государства по кадровому вопросу и укреплению материально-технической базы.







– Новостройки, современное оборудование, передовые технологии - без этого немыслимо развитие медицины…

– Для нашей службы очень важны постоянное внимание и поддержка органов власти, которые мы ощущаем. В минувшем году более 14 миллионов рублей выделено из республиканского и областного бюджетов на новое оборудование, 6,4 миллиона – на ремонтные работы. Немалые средства предусмотрены в области и в этом году. По линии Минздрава получим три аппарата КТ и два МРТ. Это поднимет на еще более высокий уровень диагностику в гродненских четвертой городской больнице и БСМП, центральных районных больницах Лиды и Новогрудка.





Наша область второй год работает в рамках пилотного проекта по созданию университетской клиники. Если минувший год был отведен в основном для создания нормативной базы, то в этом уже начато решение практических вопросов. В ближайших планах создание клинического отдела неврологии и сосудистой хирургии. Из областного бюджета выделены ассигнования на повышение материального вознаграждения медицинскому персоналу. Клиника уже получила оборудования на три миллиона рублей, и материально-техническое оснащение продолжится.





Восемь медицинских объектов включены в инвестпрограммы, в том числе три в республиканскую. Первостепенное значение имеет строительство онкоцентра, которое продолжается намеченными темпами, и поликлиники в новом микрорайоне Ольшанка, которое начнется в этом году.