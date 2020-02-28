Как убедить женщин лучше заботиться о своем здоровье?

Источник материала: Аргументы и факты

Задумавшись о том, почему часто к врачу пациенты приходят, когда болезнь уже находится на последней стадии, и помочь им намного сложнее, представители медицинского центра «МедАвеню» инициировали проведение социологического исследования «Актуальные вопросы женского здоровья» с целью понять: что можно сделать для того, чтобы преломить ситуацию?

- Женское население для проведения исследования было выбрано не случайно, - отметил директор центра Александр ПОЛИВКО. – Мы считаем, что в современном мире именно женщины сталкиваются с большим количеством эмоциональных стрессовых факторов, которые негативно влияют на состояние здоровья. По нашей внутренней статистике, у порядка 30% женщин выявляемость заболеваний происходит поздно, у 20% - из-за позднего обращения к врачам заболевание переходит в хроническую форму.

В исследовании приняли участие 800 женщин – представительниц городского населения - в возрасте от 25 до 59 лет. Опрос проводился с целью получить достоверную информацию о степени осведомленности целевой аудитории в вопросах женского здоровья.

Способы получения информации

Из основных причин необращения к врачам в крупных населенных пунктах назвали прежде всего занятость на работе – это самый частый ответ. В регионах – забота о детях; отсутствие специалистов и методов исследования. Хотя Александр Поливко называет это недостоверным фактом, а мнением, которое было сформировано по ряду определенных причин.

Жители крупных населенных пунктов считают, что больше заботятся о своем здоровье, и для них эта забота заключается в соблюдении здорового образа жизни; регулярных обследованиях; посещении медицинских специалистов. Для жителей регионов забота о здоровье связана в основном с получением полезной информации, просмотром СМИ.

Зоны риска

Респонденты из крупных населенных пунктов считают, что чаще они будут страдать от сердечно-сосудистых заболеваний, причем с возрастом это мнение растет. В регионах больше значения придают онкозаболеваниям. Интересно, что в Гомельской области страх возникновения онкозаболеваний минимален и именно респонденты из этого региона меньше всего посещают онколога.

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Интерес к информации о раке молочной железы растет с возрастом, но не приводит к частоте самообследований. Также немалое количество респондентов не знают, для чего определяется уровень половых гормонов. Кроме того, во время исследования не выявили приверженности к осмотру у гинеколога с привязкой к месту жительства.

Удивила ситуация со знаниями об эндокринологических проблемах. Так, самыми популярными ответами на вопрос, какие болезни лечит эндокринолог, у респондентов были: эндокринную систему, все железы в организме, щитовидную железу. Правда, практически не было вариантов «сахарный диабет», хотя это тяжелое социальное заболевание. Абсолютное большинство ответило положительно на вопрос, знают ли они различия в работе психолога и психотерапевта. А доверяют таким специалистам и пошли бы к ним на прием больше жители городов.

К слову, респонденты в возрастной группе 55-59 лет чаще сообщали о том, что они более осведомлены в вопросах своего здоровья. Но не смогли выделить популярный вопрос, который хотели бы задать врачу. Видимо, для общества нет злободневной темы, которая бы всех будоражила.

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Проблемы, которые волнуют

Врач-онколог хирург Минского городского клинического онкологического диспансера Светлана РОМАНОВСКАЯ отметила, что опрошенные женщины высказывали большую заинтересованность в том, чтобы пройти исследование для исключения у себя таких заболеваний, как рак молочной железы и других.

- Одна из актуальных задач, которую предстоит решить, - это возможность выявления онкозаболеваний наранних стадиях, - отметила специалист. - Поэтому нужно проводить работу в направлении мотивирования женщин и осознанного отношения к собственному здоровью. Важно, чтобы каждая женщина внимательно относилась к своему здоровью и при появлении каких-то признаков неблагополучия не ждала, вдруг пройдет само, а незамедлительно обращалась за медицинской помощью.

Сегодня медицинская помощь доступна, адекватна, клиники оснащены современным оборудованием, работают грамотные специалисты. Есть платные клиники, бесплатные, т.е. получить помощь можно.

Светлана Романовская обратила внимание, что среди наиболее популярных исследований, помогающих исключить рак молочной железы, респонденты назвали маммографию:

- Вероятно, это связано с проводимым в Беларуси скринингом. Но и здесь осведомленность респондентов оставляет желать лучшего. Маммография как метод используется по показаниям, основной возрастной критерий – возраст 45+. Однако респонденты высказывались за возможность более раннего, вероятно, это свидетельствует об озабоченности женщин своим здоровьем.

Светлана Романовская резюмировала: пока оставляет желать лучшего ситуация, как мотивировать потенциальную пациентку пройти обследование. Поэтому очень важно проводить работу в том направлении, что только своевременно выполненные обследования, выявление предопухолевого заболевания, злокачественной опухоли на ранней стадии, поможет женщинам справиться с таким заболеванием как рак. И надо понимать, что рак – не приговор. Он сегодня лечится успешно, позволяет вести адекватный образ жизни, но при определенных условиях и своевременном обращении к врачу.