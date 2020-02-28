Минобразования: занятия в учреждениях образования Беларуси проходят в обычном режиме

Источник материала: Вороновская газета





Занятия в учреждениях образования Беларуси проходят в обычном режиме, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра образования Сергей Рудый.

«Повода для беспокойства нет, выполняются все необходимые рекомендации Министерства здравоохранения, — рассказал Сергей Рудый. — Все мероприятия, которые уже начаты в БНТУ, являются профилактическими и направлены на максимальное исключение даже предпосылок к распространению коронавируса. Что касается других учреждений образования, то внимание руководства, работников и обучающихся в них обращено на более внимательное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих».

Министерство образования вместе с Минздравом и другими органами госуправления контролируют ситуацию в учреждениях образования и готовы к принятию оперативных мер по возникающим проблемам.

Как сообщалось, в Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса COVID-19 у одного из студентов из Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

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