Прибывшие в Брест из Италии семья и водитель-международник обследованы на предмет заражения Covid-19

Источник материала: Полесская правда



По информации, предоставленной корреспонденту pinsknews.by Брестским областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, по состоянию на 28 февраля в Брестской области случаев коронавируса не зафиксировано.

Водитель-международник прибыл на территорию Брестской области 27 февраля 2020 года через пункт пропуска «Козловичи» из северной Италии (регион Ломбардия).

– При санитарно-карантинном контроле данного лица проведены опрос с уточнением эпидемиологического анамнеза, термометрия, а также лабораторное обследование. Для проведения медицинского наблюдения машиной «скорой медпомощи» водитель был госпитализирован в инфекционное отделение УЗ «Брестская областная клиническая больница». По результатам врачебного осмотра по состоянию на 28 февраля мужчина здоров, – отметили в Брестском областном центре гигиены и эпидемиологии.

По информации БелТА , в Бресте под наблюдением из-за коронавируса находится ехавшая из Милана семья, признаков инфекции нет. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

Из Италии вместе с родителями возвращалась студентка Миланского университета.

— У ее соседки по комнате были выявлены признаки коронавирусной инфекции. Семья связалась с представителями Министерства здравоохранения. Были даны рекомендации дальше не пользоваться общественным транспортом, — рассказал Владимир Караник. К тому времени семья добралась до Варшавы.

— Мы связались с нашим посольством, они обеспечили доставку своей машиной до границы. Там студентку и ее родителей встречала «скорая помощь» из Бреста. Они размещены в Брестской инфекционной больнице. Признаков заболевания ни у кого из троих нет, — подчеркнул министр.

Напомним, в Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса . Вуз, в котором выявили случай носительства студентом Covid-19, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ.

Врач-эпидемиолог Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии рассказала, какие процедуры помогут не допустить распространение случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом :