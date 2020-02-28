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Прибывшие в Брест из Италии семья и водитель-международник обследованы на предмет заражения Covid-19

28.02.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Прибывшие в Брест из Италии семья и водитель-международник обследованы на предмет заражения Covid-19
По информации, предоставленной корреспонденту pinsknews.by Брестским областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, по состоянию на 28 февраля в Брестской области случаев коронавируса не зафиксировано.

Водитель-международник прибыл на территорию Брестской области 27 февраля 2020 года  через пункт пропуска «Козловичи» из северной Италии (регион Ломбардия).

– При санитарно-карантинном контроле данного лица проведены опрос с уточнением эпидемиологического анамнеза, термометрия, а также лабораторное обследование. Для проведения медицинского наблюдения машиной «скорой медпомощи» водитель был госпитализирован в инфекционное отделение УЗ «Брестская областная клиническая больница». По результатам врачебного осмотра по состоянию на 28 февраля мужчина здоров, – отметили в Брестском областном центре гигиены и эпидемиологии.

По информации БелТА, в Бресте под наблюдением из-за коронавируса находится ехавшая из Милана семья, признаков инфекции нет. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

Из Италии вместе с родителями возвращалась студентка Миланского университета.

— У ее соседки по комнате были выявлены признаки коронавирусной инфекции. Семья связалась с представителями Министерства здравоохранения. Были даны рекомендации дальше не пользоваться общественным транспортом, — рассказал Владимир Караник. К тому времени семья добралась до Варшавы.

— Мы связались с нашим посольством, они обеспечили доставку своей машиной до границы. Там студентку и ее родителей встречала «скорая помощь» из Бреста. Они размещены в Брестской инфекционной больнице. Признаков заболевания ни у кого из троих нет, — подчеркнул министр.

Напомним, в Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. Вуз, в котором выявили случай носительства студентом Covid-19, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ.

Врач-эпидемиолог Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии рассказала, какие процедуры помогут не допустить распространение случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом:

  • чаще обрабатывайте/мойте руки, используя  антисептические средства на спиртовой основе или мыло и воду;
  • соблюдайте «респираторный этикет»: прикрывайте рот и нос одноразовым платком, когда чихаете или кашляете, выбрасывайте одноразовый платок сразу после использования;
  • не трогайте руками нос, рот, глаза;
  • избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки острых респираторных заболеваний;
  • если у вас температура/жар, кашель, затрудненное дыхание, немедленно обратитесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением;
  • при обращении за медицинской помощью на территории Республики Беларусь информируйте медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР;
  • при посещении рынков в районах, где на данный момент регистрируются случаи нового коронавируса, избегайте прямого незащищенного контакта с животными и с поверхностями, которые вступали в контакт с животными;
  • употребляйте только термически обработанную пищу, бутилированную воду;
  • не посещайте зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;
  • используйте средства защиты органов дыхания (маски);
  • откажитесь от поездок в страны, где регистрируются случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

 
Теги: Брест
 
 
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> По информации, предоставленной корреспонденту pinsknews.by Брестским областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, по состоянию на 28 февраля в...
 
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