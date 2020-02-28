Прибывшие в Брест из Италии семья и водитель-международник обследованы на предмет заражения Covid-19

По информации, предоставленной корреспонденту pinsknews.by Брестским областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, по состоянию на 28 февраля в Брестской области случаев коронавируса не зафиксировано.
Водитель-международник прибыл на территорию Брестской области 27 февраля 2020 года через пункт пропуска «Козловичи» из северной Италии (регион Ломбардия).
– При санитарно-карантинном контроле данного лица проведены опрос с уточнением эпидемиологического анамнеза, термометрия, а также лабораторное обследование. Для проведения медицинского наблюдения машиной «скорой медпомощи» водитель был госпитализирован в инфекционное отделение УЗ «Брестская областная клиническая больница». По результатам врачебного осмотра по состоянию на 28 февраля мужчина здоров, – отметили в Брестском областном центре гигиены и эпидемиологии.
По информации БелТА, в Бресте под наблюдением из-за коронавируса находится ехавшая из Милана семья, признаков инфекции нет. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.
Из Италии вместе с родителями возвращалась студентка Миланского университета.
— У ее соседки по комнате были выявлены признаки коронавирусной инфекции. Семья связалась с представителями Министерства здравоохранения. Были даны рекомендации дальше не пользоваться общественным транспортом, — рассказал Владимир Караник. К тому времени семья добралась до Варшавы.
— Мы связались с нашим посольством, они обеспечили доставку своей машиной до границы. Там студентку и ее родителей встречала «скорая помощь» из Бреста. Они размещены в Брестской инфекционной больнице. Признаков заболевания ни у кого из троих нет, — подчеркнул министр.
чаще обрабатывайте/мойте руки, используя антисептические средства на спиртовой основе или мыло и воду;
соблюдайте «респираторный этикет»: прикрывайте рот и нос одноразовым платком, когда чихаете или кашляете, выбрасывайте одноразовый платок сразу после использования;
не трогайте руками нос, рот, глаза;
избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки острых респираторных заболеваний;
если у вас температура/жар, кашель, затрудненное дыхание, немедленно обратитесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением;
при обращении за медицинской помощью на территории Республики Беларусь информируйте медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР;
при посещении рынков в районах, где на данный момент регистрируются случаи нового коронавируса, избегайте прямого незащищенного контакта с животными и с поверхностями, которые вступали в контакт с животными;
употребляйте только термически обработанную пищу, бутилированную воду;
не посещайте зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;
используйте средства защиты органов дыхания (маски);
откажитесь от поездок в страны, где регистрируются случаи заболевания коронавирусной инфекцией.