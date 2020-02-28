Лукашенко о коронавирусе: спокойно, без гвалта и шума, делаем то, что делают все

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит необходимости закрывать границы из-за появления коронавируса в стране. Об этом глава государства заявил сегодня на съезде ФПБ , передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко рассказал, что в курсе ситуации с коронавирусом, и считает все принимаемые в стране меры правильными. «Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае», — отметил он. Люди в стране также спокойно относятся к предпринимаемым мерам. «Нормально люди к этому относятся. Тихо, спокойно, без гвалта, без шума, но делаем то, что делают все», — сказал глава государства.

Вместе с тем закрытие границ, по его мнению, не является эффективным средством сдерживания вируса. «Ну закроете границы, и что? Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении — это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям», — убежден он.

Врачи, которые контактируют с заразившимися, конечно, должны вести себя так, чтобы свести риск заболевания к минимуму. «Работайте тихо, как вы сейчас боретесь с этим несчастным вирусом», — подчеркнул глава государства.

Вирус получил широкое распространение в разных странах мира. Уже идет речь о том, чтобы перенести на год проведение Олимпийских игр. В такой ситуации важно не допустить паники среди населения. Неверное поведение врачей может ее спровоцировать. «Начнете вопить, шуметь — как минимум, маски в аптеках закончатся или подорожают в сто раз. Мы, конечно, этого не допустим, — отметил Президент. — Люди пойдут и лекарства порасхватывают, кто-то от этих лекарств быстрее отравится, чем от вируса. Надо работать спокойно, на опережение, но работать аккуратно, объясняя людям», — отметил Президент.

«Вы себя ведите поаккуратнее, берегите детей. Правда, говорят, слава богу, на детей эта зараза не распространяется», — подытожил Александр Лукашенко.