Врач из Уханя или фейк? Разбор одного «вброса» из социальных сетей

Источник материала: Аргументы и факты

В социальных сетях активно распространяется пост о диагностике и лечению коронавирусной инфекции якобы, от врача, работающего в Ухане. Можно ли ему верить?

В атмосфере страха и психоза, царящими сейчас, этот пост особенно популярен, и распространяется крайне быстро. Людей подкупает необычность и простота советов, помогающих избежать COVID-19 и самостоятельно диагностировать эту инфекцию. Давайте попробуем разобраться, стоит верить этим рекомендациям или нет.

Сам себе диагност

Особую доверительность ему придает источник, работающий прямо в эпицентре коронавирусной инфекции. Его представляют как молодого врача из России, работающего в Китае в Шэньчжэне. Специально для лечения коронавирусной инфекции его перевели в Ухань. Оттуда, получив опыт работы с инфицированными, он позвонил близким, и раскрыл им секреты новой и страшной болезни. Из-за такой вовлеченности в эпидемию новой инфекции, масса людей воспринимают советы этого врача как истину в последней инстанции.

Вот его первый и категорический совет: «Если у вас насморк и мокрота при простуде, вы не можете быть носителем коронавирусной инфекции. Коронавирусая пневмония - это сухой кашель без насморка. Это самый простой способ определить. Пожалуйста, расскажите друзьям, если вы разбираетесь, об идентификации и профилактике».

Нерусская речь врача из РФ уже настораживает. Но главное даже не в этом, а в том, что несколькими абзацами ниже он пишет об особом насморке:

«При короновирусной пневмонии появляется высокая температура и затрудненное дыхание. Заложенность носа не похожа на нормальную заложенность, появляется ощущение, что тонете в воде».

Человеку, который не замечает таких противоречий, верить не стоит. И в конце концов, любой, кто почитает научные статьи, подготовленные врачами действительно работающими в Ухане, обнаружит, что мокрота у больных COVID-19 бывает достаточно часто – примерно у трети пациентов. Это значит, что ни сухой, ни влажный кашель не могут быть специфическими признаками COVID-19. С насморком такая же ситуация.

И это обычная история для всех острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) вообще – для них нет специфических симптомов, подтверждающих, что у больного именно риновирусная, аденовирусная, коронавирусная или какая другая респираторная вирусная инфекция. При каждой из ОРВИ могут быть схожие симптомы: кашель (сухой или с мокротой), любой насморк, боль или першение в горле, температура и т.д. И поэтому, врачи обычно ставят общий диагноз – ОРВИ. На терапию это не влияет, т.к. лечатся все эти инфекции примерно одинаково.

Но в связи с особой опасностью COVID-19, диагноз нужно ставить точно. Как это делают в отсутствие специфических симптомов? Очень просто: проводят специфический тест, который определяет коронавирус. Если он положительный, то это COVID-19. Если нет, то какая-то другая ОРВИ. То есть, все симптомы в диагностике COVID-19 играют третьестепенную роль.

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Как не стать подозрительным шизофреником?

Сегодня в Интернете много рассказов о том, что люди не могут пройти тест на коронавирус. Они подозревают у себя эту инфекцию, но их не направляют на анализ. Почему так? Объясняю доступно. Если сейчас, в сезон простудных заболеваний в России, врачи будут направлять любого человека с симптомами ОРВИ на вирусологический тест, определяющий коронавирус, мы превратимся в нацию подозрительных шизофреников.

Этот анализ нужно делать только в том случае, если у пациента есть данные о том, что он мог где-то подхватить именно коронавирус. То есть, возможно он контактировал с больными COVID-19 в Китае, Италии или другой стране, был в карантине, на круизном лайнере, где обнаружили больных, или еще в каком месте, где мог встретиться с инфицированными коронавирусом. Выяснение этих обстоятельств называют эпиданамнезом, и если есть малейшее подозрение, необходим тест на возбудителя COVID-19. Если же, больной ОРВИ живет в регионе, в котором не было ни китайцев, ни других больных коронавирусной инфекцией, ему нет необходимости проводить этот тест. Это рациональный подход.

Дальше – больше

Читаем следующий совет доктора из Китая: «Вирус Уханя не является термостойким и погибает при температуре 26-27 градусов. Поэтому пейте больше горячей воды. Чаще и дольше под солнцем. Горячая вода не лекарство, полезна для здоровья, эффективна при всех вирусах».

Тут главное даже не элементы словесной абракадабры, а цифры. Нормальная температура нашего тела 36,6 градусов. И значит, у вируса из Уханя нет шансов заразить нас, он сразу погибнет без всякой горячей воды. Не заметить такого абсурда может только человек не привыкший мыслить, или страшно напуганный нынешней эпидемией. Страх – плохой советчик, он отнимает разум.

Снова слово врачу из Уханя: «Если вирус попал на поверхность металла, он проживет не менее 12 часов. Поэтому, если вы соприкоснулись с какой-либо металлической поверхностью, тщательно вымойте руки с мылом».

Как к этому относиться? Неважно, металлическая ручка или нет. Сейчас сезон простудных заболеваний и гриппа, и это значит, что если в транспорте или в других общественных местах вы держались за ручки, поручни и прочие конструкции, которых естественно могли касаться люди с гриппом или ОРВИ (COVID-19 у нас вроде ещё нет), придя домой или в офис, вы должны тщательно вымыть руки с мылом, хорошо умыться, просморкаться – это поможет очистить руки, глаза и дыхательные пути от вирусов, которые могли попасть туда с ваших рук. И ещё важно, во время дороги не лезть руками в рот, нос и глаза, чтобы не занести туда вирусы.

Это общие правила гигиены, которые нужно соблюдать не только при опасности заражения коронавирусом, но и во время вспышки или эпидемии гриппа и ОРВИ.

Так что если вам попадутся «советы российского доктора из Уханя», можете их не читать.