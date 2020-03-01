«Колеса» на колесах. Какие таблетки могут быть смертельно опасны за рулём

Источник материала: Аргументы и факты

В России хотят обозначать лекарства, влияющие на водителей, «кирпичом» — это знак «Движение запрещено». В список могут попасть не только психотропные пилюли, но и масса других препаратов, включая даже некоторые средства от поноса. Ещё планируется информация об активных веществах в составе лекарства, затрудняющих вождение транспортного средства.

«Кирпичом» по таблеткам

Как указывают авторы в пояснительных материалах, это «привлечет дополнительное внимание граждан к необходимости воздержаться от поездок за рулем в период действия таких препаратов на организм человека, так как это может обернуться для них суровым административным или даже уголовным наказанием за нарушение правил дорожного движения».

Мера эта очень полезна, странно только, что её не ввели в законодательном порядке ранее. Более того, чтобы сделать предупреждение более эффективным, «кирпич» лучше печатать не только в инструкции, но и на упаковке. Похожим образом поступают во многих странах. Ведь и сейчас, если препарат нельзя принимать за рулем, об этом можно прочитать в инструкции. Но скажем честно, кто читает листок-вкладыш к лекарству? «Кирпич», конечно, будет заметнее, ведь обычное словесное предупреждение теряется в общем тексте. Но многие вообще не заглядывают в инструкцию и даже не разворачивают её. А на упаковке его было бы трудно не увидеть.

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Чем опасно лечение диареи?

Вождение автомобиля запрещено при лечении практически всеми психотропными препаратами — от седативных (успокоительные) и снотворных до транквилизаторов, антидепрессантов, нейролептиков или препаратов лития.

Но, думается, на многих лекарствах дорожный знак «Движение запрещено» станет сюрпризом для массы водителей. Ведь в их число могут попасть не только психотропные препараты, но и другие лекарства, связь которых с вождением автомобиля совсем неочевидна. Например, очень популярные средства для лечения диареи (понос), содержащие лоперамид. Таких препаратов немало, это Имодиум, Лопедиум, Диара и многие другие. Как это возможно?

Это лекарство обладает тормозным эффектом на центральную нервную систему. Его создавали на основе наркотических опиоидов — они прекрасно лечат понос. Разрабатывая лоперамид, фармакологи старались лишить новое лекарство наркотического действия, сохранив противодиарейную активность. Полностью избавиться от влияния на нервную систему не удалось, и поэтому в инструкции к препаратам с лоперамидом можно прочитать, что в период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автомобиля или работе с техникой.

Фармакология для водителей

Давайте пройдемся по другим препаратам, которые опасны при вождении, но от которых мы этого не ожидаем.

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Многие лекарства от аллергии

Не только старые препараты из группы блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов, но и многие новые обладают тормозным действием на нервную систему. Достаточно сказать, что димедрол раньше использовался как снотворное средство. Кроме него время реакции замедляют супрастин, тавегил, пипольфен, диазолин, астемизол, цетиризин, фенистил. Другие современные препараты от аллергии лишены такого эффекта, и об этом указывается в их инструкции.

Кроме аллергии, блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов могут использоваться в лечении других состояний. Они могут быть в составе комплексных лекарств от простуды (ищите в них такие компоненты, как хлорфенамин и фенирамин). А также в препаратах от укачивания. Например, вещество дименгидринат есть в препаратах Авиаморе, Драмина и Сиэль.

Препараты для лечения сердечно-сосудистых болезней

Обычно пишут о корвалоле, валокордине и прочих кардиоседативных препаратах со снотворным фенобарбиталом. Но для сердечников таких лекарство больше. Это все препараты с действием на центральную нервную систему: средства с моксонидином (Физиотенз, Моксарел, Моксонитекс, Тензотран и т. д.) и редко использующиеся лекарства с клофелином и резерпином.

Лекарства для лечения гриппа и ОРВИ с фенилэфрином

Это комплексные препараты, и их просто масса. Вы их узнаете по фенилэфрину в составе. Он указывается всегда и используется в качестве сосудосуживающего компонента, помогающего нормализовать дыхание через нос при простуде или аллергическом рините. Но одновременно он может вызывать спазм аккомодации, из-за чего глаз теряет возможность быстро наводить резкость. При вождении это очень опасно.

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Некоторые лекарства для лечения язвы желудка и спазмолитики

Подобные препараты могут содержать холинолитики, расслабляющие гладкую мускулатуру. Их традиционно закапывают в глаз для расширения зрачка. Это нужно при исследовании глазного дна. Кому это делали, тот знает, что глаз некоторое время видит нерезко — нарушается аккомодация.

Из лекарств для лечения язвы продолжают использовать препараты с пирензепином (Гастроцепин, Гастрил, Гастрозем и т. д.). Другие спазмолитки, используемые при болях в животе, почечных коликах и других спазмах, могут содержать атропин, метацин, гиосцин и белладонну (красавку). Некоторые эти компоненты бывают в глазных каплях.