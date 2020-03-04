|
Определена категория людей, наименее уязвимая для коронавируса
04.03.2020 08:40 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Carlo Cozzoli /
Дети и подростки реже остальных заражаются новым типом коронавируса, пишут
Сообщается, что было изучено более 70 тысяч случаев заболеваемости COVID-19, произошедших в период до 11 февраля 2020 года. Выяснилось, что на возрастные группы от 0 до 10 лет и от 10 до 19 лет приходится по 1% случаев заражения.
Директор института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев считает, что этот вопрос пока что нуждается в детальном изучении. Он допустил, что вирус действительно не очень опасен для детей, но данных на этот счёт ещё мало.
Директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, в свою очередь, подтвердила, что дети и подростки лучше защищены от коронавируса, так как у них сильнее иммунитет. В группе риска находятся пожилые люди, так как с возрастом иммунная система человека ослабевает, и хронические заболевания часто становятся причиной развития осложнений.
Заведующий инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic РУДН Данила Коннов также добавил, что в редких случаях коронавирус способен передаваться от матери к ребёнку. От инфекций матери ещё не рождённого ребёнка защищает плацента. Но если женщина заболела прямо перед родами и сохраняет выделение патогена, не исключено, что она заразит малыша при контакте сразу после его рождения.
Отметим, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По статистике, реже остальных COVID-19 заражаются дети и подростки.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)