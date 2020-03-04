Определена категория людей, наименее уязвимая для коронавируса

Дети и подростки реже остальных заражаются новым типом коронавируса, пишут «Известия» со ссылкой на статистику, подготовленную на основе анализа центра по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Сообщается, что было изучено более 70 тысяч случаев заболеваемости COVID-19, произошедших в период до 11 февраля 2020 года. Выяснилось, что на возрастные группы от 0 до 10 лет и от 10 до 19 лет приходится по 1% случаев заражения.

Фейк всемирного масштаба. Кому понадобилось раздувать эпидемию коронавируса Подробнее

Директор института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев считает, что этот вопрос пока что нуждается в детальном изучении. Он допустил, что вирус действительно не очень опасен для детей, но данных на этот счёт ещё мало.

Директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, в свою очередь, подтвердила, что дети и подростки лучше защищены от коронавируса, так как у них сильнее иммунитет. В группе риска находятся пожилые люди, так как с возрастом иммунная система человека ослабевает, и хронические заболевания часто становятся причиной развития осложнений.

Заведующий инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic РУДН Данила Коннов также добавил, что в редких случаях коронавирус способен передаваться от матери к ребёнку. От инфекций матери ещё не рождённого ребёнка защищает плацента. Но если женщина заболела прямо перед родами и сохраняет выделение патогена, не исключено, что она заразит малыша при контакте сразу после его рождения.

Где в Беларуси можно сдать тест на коронавирус? Подробнее

Отметим, что в общей сложности вне Китая зарегистрировано 10566 случаев заболевания в 72 странах мира. Количество смертей выросло до 166. В материковом Китае число заболевших составило 80304 человек, из них скончались 2946.