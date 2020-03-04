ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Определена категория людей, наименее уязвимая для коронавируса

04.03.2020 08:40 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Определена категория людей, наименее уязвимая для коронавируса
Carlo Cozzoli / www.globallookpress.com

Дети и подростки реже остальных заражаются новым типом коронавируса, пишут «Известия» со ссылкой на статистику, подготовленную на основе анализа центра по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Сообщается, что было изучено более 70 тысяч случаев заболеваемости COVID-19, произошедших в период до 11 февраля 2020 года. Выяснилось, что на возрастные группы от 0 до 10 лет и от 10 до 19 лет приходится по 1% случаев заражения.

Определена категория людей, наименее уязвимая для коронавируса
Фейк всемирного масштаба. Кому понадобилось раздувать эпидемию коронавируса
Подробнее

Директор института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев считает, что этот вопрос пока что нуждается в детальном изучении. Он допустил, что вирус действительно не очень опасен для детей, но данных на этот счёт ещё мало.

Директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, в свою очередь, подтвердила, что дети и подростки лучше защищены от коронавируса, так как у них сильнее иммунитет. В группе риска находятся пожилые люди, так как с возрастом иммунная система человека ослабевает, и хронические заболевания часто становятся причиной развития осложнений.

Заведующий инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic РУДН Данила Коннов также добавил, что в редких случаях коронавирус способен передаваться от матери к ребёнку. От инфекций матери ещё не рождённого ребёнка защищает плацента. Но если женщина заболела прямо перед родами и сохраняет выделение патогена, не исключено, что она заразит малыша при контакте сразу после его рождения.

Определена категория людей, наименее уязвимая для коронавируса
Где в Беларуси можно сдать тест на коронавирус?
Подробнее

Отметим, что в общей сложности вне Китая зарегистрировано 10566 случаев заболевания в 72 странах мира. Количество смертей выросло до 166. В материковом Китае число заболевших составило 80304 человек, из них скончались 2946.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По статистике, реже остальных COVID-19 заражаются дети и подростки.
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Карантинные мероприятия в связи с распространением коронавируса проводятся в Гродно (+видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика