Минздрав рассказал, кому и где нужно проверяться на коронавирус

Источник материала: Полесская правда



Минздрав рассказал, где в стране организованы пункты забора биоматериала (мазок) для обследования определенного контингента пациентов на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает пресс-служба министерства.

Забор анализов организован в пунктах пропуска при пересечении госграницы (на базе санитарно-карантинных пунктов), в инфекционных больницах (отделениях), в отдельных поликлиниках (в кабинетах инфекционных заболеваний).

В пунктах пропуска через границу материал берут у тех, кто прибыл из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. При возвращении из Китая, Ирана, Италии, Республики Кореи на борту самолета, поездом, автомобилем при прохождении погранконтроля пассажирам предлагают заполнить «Анкету прибывшего». Эти данные могут быть использованы для организации медицинского наблюдения и других необходимых мероприятий. Сведения о таких людях в последующем передаются в поликлиники по месту жительства (временного пребывания) для организации меднаблюдения.

В пунктах забора биоматериала (мазка) на базе инфекционных больниц, отдельных поликлиник и в кабинетах инфекционных заболеваний проводится обследование этих граждан. Здесь также могут предложить заполнить подробную анкету, если человек не заполнял ее на границе.

В пресс-службе уточнили, что люди, имевшие тесный контакт с пациентом, у которого подтвержден случай коронавирусной инфекции (так называемые контакты 1-го уровня), изолируются и проходят лабораторное обследование по месту изоляции. «Контакты 2-го уровня» (вероятность заражения которых крайне низкая: контакт был не длительный или не близкий) находятся под меднаблюдением, их лабораторное обследование нецелесообразно.

Если у человека, вернувшегося из эпиднеблагополучной по коронавирусной инфекции страны, в течение 14 дней после возвращения возникли симптомы респираторного заболевания (температура выше 37,1 градуса, кашель и др.), необходимо вызвать скорую помощь. Это же касается и тех, кто относится к «контактам 2-го уровня». При этом нужно сообщить медикам о факте возвращения из эпиденеблагополучной страны (с указанием даты возвращения) или о нахождении под наблюдением как «контакт 2-го уровня». Лабораторное обследование будет проведено по месту госпитализации.

Все остальные проходят лабораторные обследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 только при наличии показаний и по направлению врача.

В стране работают горячие линии по вопросам профилактики инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. В Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья можно звонить по номеру +375(29) 156-85-65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00. Для жителей Минска по этим вопросам открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру +375(17) 334-34-68 с 8.30 до 15.00.

По информации БелТА