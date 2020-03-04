Минздрав завершил проверку в связи с заражением ребенка ВИЧ в Пинске. Что дальше?

Источник материала: Виртуальный Брест

Минздрав завершил проверку в связи с заражением ребенка ВИЧ в Пинске, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.





"Проверка завершена. Материалы переданы в Следственный комитет", - сказал Владимир Караник.

"Поскольку параллельно работаем и мы, и Следственный комитет, не всю информацию, к сожалению, можем пока разглашать, - отметил министр. - Мы несколько ограничены в комментариях в соответствии с действующим законодательством. В установленном порядке, когда все будет согласовано с компетентными органами, подготовим подробный пресс-релиз".





Вместе с тем Владимир Караник добавил, что во время проверки были обследованы на ВИЧ все дети, которые в тот период находились в медучреждении.

Как сообщалось, в Пинский межрайонный отдел Следственного комитета обратилась с заявлением 35-летняя местная жительница. Женщина считает, что ее 11-месячная дочь во время лечения в одном из учреждений здравоохранения заразилась вирусом иммунодефицита человека. УСК по Брестской области в этой связи возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК.