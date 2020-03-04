Главный санитарный врач города Пинска и Пинского района описал эпидемиологическую ситуацию в регионе

Источник материала: Полесская правда



Принимая во внимание ухудшение эпидемиологичской ситуации в мире по инфекции, вызванной коронавирусом COVID-2019, в целях предотвращения возможного заноса и распространения инфекции на территории Республики Беларусь, в т.ч. Пинского региона, на основании нормативных документов Министерства здравоохранения Беларуси и других ведомств, Пинской центральной поликлиникой организованы профилактические мероприятия. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в администрации учреждения здравоохранения.

Так, в организациях здравоохранения Пинска и района обеспечены постоянная готовность к раннему выявлению людей с симптомами, не исключающими инфекцию, вызванную коронавирусом, соблюдение медицинскими работниками (включая сотрудников лабораторий) мер биологической защиты при оказании медицинской помощи, проведении лабораторных исследований и уходе за пациентами. Слyжба «скорой помощи», поликлиники и больницы региона готовы к окaзанию медицинской помощи заболевшим с подозрением на коронавирусную инфекцию. Создан и необходимый резерв лекарственных средств, изделий медицинского назначения, дезинфекционных средств, оборудования и инструментария для оказания медицинской помощи заболевшим коронавирусной инфекцией, а также средств индивидуальной защиты (халаты, перчатки, респираторы, очки).

Как сообщил телеканалу «Пинск» главный государственный санитарный врач г. Пинска и Пинского района Владимир Ващук, по состоянию на 3 марта, на территории города и района выявлено 5 человек, прибывших из неблагополучных по эпидемиологической обстановке стран. Владимир Ващук подчеркнул, что у пациентов нет никаких симптомов заболевания, а лабораторные исследования не выявили коронавируса ни у одного из них. Однако эти люди сейчас остаются под медицинским наблюдением до окончания инкубационного периода.

Напомним, в регионе до особого распоряжения временно приостановлены плановые госпитализации пациентов, в том числе на плановые хирургические вмешательства, а также ограничено посещение пациентов родственниками в организациях здравоохранения. Как подчеркнул главный врач УЗ «Пинская центральная поликлиника» Игорь Киктенко, ограничение в плановой госпитализации не скажется на качестве и объемах экстренной помощи пациентам.

Врачи призывают жителей Пинска и района не паниковать, а соблюдать меры профилактики:

избегайте контактов с людьми с симптомами респираторной инфекции (повышение температуры тела, кашель, одышка, общее недомогание);

воздержитесь от посещения мест массового скопления людей;

при контакте с людьми с симптомами респираторной инфекции используйте средства защиты органов дыхания (одноразовые медицинские маски);

как можно чаще очищайте руки, используя мыло или антисептические средства на спиртовой основе, в том числе после посещения мест массового скопления людей;

не касайтесь глаз, рта и носа руками, если они не вымыты или не обработаны антисептиком;

употребляйте только термически обработанную пищу, бутилированную или кипяченую воду.

Главврач центральной поликлиники призвал, если вы прибыли из страны, в которой регистрировались случаи инфекции, вызванной коронавирусом COVID-2019, то при появлении симптомов инфекционного заболевания незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью, минимизировав контакты с окружающими (вызывайте «скорую помощь» и сообщите диспетчеру, из какой страны вы прибыли).

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