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Главный санитарный врач города Пинска и Пинского района описал эпидемиологическую ситуацию в регионе
04.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Так, в организациях здравоохранения Пинска и района обеспечены постоянная готовность к раннему выявлению людей с симптомами, не исключающими инфекцию, вызванную коронавирусом, соблюдение медицинскими работниками (включая сотрудников лабораторий) мер биологической защиты при оказании медицинской помощи, проведении лабораторных исследований и уходе за пациентами. Слyжба «скорой помощи», поликлиники и больницы региона готовы к окaзанию медицинской помощи заболевшим с подозрением на коронавирусную инфекцию. Создан и необходимый резерв лекарственных средств, изделий медицинского назначения, дезинфекционных средств, оборудования и инструментария для оказания медицинской помощи заболевшим коронавирусной инфекцией, а также средств индивидуальной защиты (халаты, перчатки, респираторы, очки).
Напомним, в регионе до особого распоряжения
Врачи призывают жителей Пинска и района не паниковать, а соблюдать меры профилактики:
Главврач центральной поликлиники призвал, если вы прибыли из страны, в которой регистрировались случаи инфекции, вызванной коронавирусом COVID-2019, то при появлении симптомов инфекционного заболевания незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью, минимизировав контакты с окружающими (вызывайте «скорую помощь» и сообщите диспетчеру, из какой страны вы прибыли).
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Главный санитарный врач города Пинска и Пинского района описал эпидемиологическую ситуацию в регионе
> Принимая во внимание ухудшение эпидемиологичской ситуации в мире по инфекции, вызванной коронавирусом COVID-2019, в целях предотвращения возможного заноса и...
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