Источник материала: Газета Авангард





Шесть случаев коронавируса подтверждено в Беларуси, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА .

«Все шесть человек чувствуют себя удовлетворительно. По состоянию на сегодняшнее утро повышенной температуры нет ни у кого, проводится динамическое наблюдение, организована медицинская поддержка», — сказал министр.

Все случаи выявлены в результате активных мероприятий. Первые два из них подтверждены по итогам обследования лиц, вернувшихся из эпидемиологически неблагоприятных районов. Кроме того, была проведена изоляция не только пациентов с подтвержденным носительством вируса, но и контактов первого уровня, с которыми они наиболее тесно общались. «Лабораторно подтвержденные случаи относятся к контактам первого уровня, которые сейчас изолированы. По-прежнему речь идет о двух городах — Минск (четыре случая) и Витебск (два)», — отметил Владимир Караник.

По его словам, на момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными. «То есть на тот момент вирус еще не выделялся из организма», — сказал министр. Он пояснил: есть период, когда произошло инфицирование, но человек не чувствует себя больным. Также во время инкубационного периода есть время, когда начинается выделение вируса в окружающую среду. Это происходит не сразу, минимум на четвертый день после контакта. «К этому моменту все эти люди находились под медицинским наблюдением, ни с кем не контактировали. Мы очень надеемся, что мероприятия позволили блокировать распространение инфекции», — добавил Владимир Караник.

Сегодня ожидается опубликование клинического протокола по ведению и лечению пациентов с носительством коронавируса. На днях состоялась конференция с руководством Европейского бюро ВОЗ, в которой приняли участие министры здравоохранения региона. Вчера на уровне экспертов прошла видео-конференц-связь с китайскими коллегами, обсуждались наиболее оптимальные подходы к наблюдению за такими пациентами и их лечению в случае появления клинических симптомов. Большинство китайских коллег считает, что легкие случаи специфического лечения не требуют, абсолютное большинство пациентов восстанавливается без каких-либо последствий для организма.

Владимир Караник также высказался об ожиданиях вакцины от коронавируса. В этой связи он напомнил, что вирус гриппа H1N1 в свое время унес 204 тыс. жизней по всему миру. По мнению экспертов, эту цифру надо удвоить. «То есть около 400 тыс. жителей земного шара погибли от свиного гриппа. На сегодня вакцина от него есть. Она в нашей стране предоставляется абсолютно бесплатно для вакцинации. И сейчас, когда к нам поступают основные обращения в связи с высокой температурой, мы типируем именно грипп H1N1. То есть степень угрозы для человечества была выше, вакцина от него есть, но все равно люди не вакцинируются», — сказал он. В первую очередь министр призвал позаботиться о своем здоровье и по возможности предупредить те болезни, которые возможно.

Что касается коронавирусной инфекции, в этом плане наиболее уязвимы пожилые люди, а также страдающие сахарным диабетом, излишней массой тела, что может усугубить течение инфекционного процесса. На период подъема респираторных заболеваний людям с признаками болезни не следует посещать своих пожилых родственников. Стоит воздержаться от посещения домов престарелых, центров социальной поддержки инвалидов.

Министр также просит соблюдать невмешательство в личную жизнь граждан. «Информацию предоставляем в полном объеме и объективно. Все попытки выяснить личную жизнь заболевших, выезд на предприятия, где они якобы работают, приводят к тому, что люди боятся, что обращение за медпомощью и возможное инфицирование будет предано широкой огласке, и начинают скрывать информацию», — отметил он.

Даже сам факт обращения за медпомощью составляет врачебную тайну. Ее разглашение влечет уголовную ответственность, добавил Владимир Караник.