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Аллергия у ребенка. Все, что должны знать родители о симптомах и лечении

04.03.2020 — Новости Здоровья | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Врачи констатируют: распространенность различных видов аллергии в мире принимает катастрофические масштабы – с аллергическими заболеваниями живет каждый пятый человек. Если среди взрослого населения наиболее распространены аллергические проблемы, связанные с органами дыхания, то злейший враг детей – аллергия пищевая. 
 
Врач-педиатр, заведующая шестым педиатрическим отделением Гродненской областной детской клинической больницы Ольга Вежель отмечает:
 
– Если у малыша есть непереносимость некоторых продуктов, тревожным звоночком для мам должны стать сыпь и покраснение кожи. Однако степень проявления аллергических реакций у всех разная. Наличие подобных симптомов – это еще не диагноз. Нужно проследить, что стало провокатором такого состояния у ребенка. Возможно, совсем недавно вы ввели в рацион чада новый продукт, который оказался для него вредным.
 
Таинственный недуг
 
По словам врача-педиатра, пищевая аллергия – это ответная реакция организма на избыточную концентрацию в нем безобидных веществ.
 
– По какой-то причине иммунная система ребенка принимает то или иное содержащееся в пище вещество не как полезный ее компонент, а как опасный. В результате организм начинает вырабатывать защиту, – поясняет Ольга Вежель. –При этом в каждом детском возрасте аллергия имеет свои симптомы. К примеру, у малышей до полугода наблюдается расстройство желудочно-кишечного тракта, выражающееся в частом срыгивании, коликах и вздутии живота. Действия аллергена вызывают также изменения кожного покрова: сухость, покраснения, появление опрелостей даже при тщательном уходе.
 
Как отметила специалист, проявления пищевой аллергии могут изменяться по мере того, как ребенок растет. Площадь кожных поражений может увеличиваться, высыпания локализоваться и распространяться. Опасность кроется в том, что аллерген может привести к отеку Квинке и даже вызвать анафилактический шок, а это уже прямая угроза жизни ребенка.
 
О коварствах аллергии молодая семья Уланович из Гродно знает не понаслышке. Глава семейства Владимир – аллергик. У него непереносимость цитрусовых и шоколада. Поэтому, когда у обоих детей обнаружились негативные реакции на эти продукты, исключать наследственность в семье не стали.
 
 У четырехлетней Александры в младшем возрасте наблюдались некоторые аллергические реакции, Димка у нас более проблемный. В девятимесячном возрасте столкнулись с крапивницей, – говорит Ольга Уланович. – А в этом месяце случился и вовсе жуткий эпизод. Привезли из деревни сумку с овощами и яйцами, поставили на кухне и даже подумать с мужем не могли, как все может обернуться.
 
Пока мама ставила на кухне воду для каши, годовалый Димка решил проинспектировать содержимое. На несколько разбитых яиц организм малыша среагировал моментально.
 
– Появились покраснения вокруг рта, он держался за язык, словно во рту что-то мешало, – рассказывает Ольга. – Затем и вовсе начал буквально меняться на глазах: покраснело все лицо, появились отеки в области глаз и переносицы, затем губ. Сразу вызвали скорую. Знакомая медик, живущая по соседству, сказала, что симптомы указывают на отек Квинке и, чтобы облегчить состояние ребенка, уколола ему супрастин. Так как муж аллергик, в доме нашелся нужный препарат.
 
В больнице Ольга с сыном провели несколько дней. Сейчас, по словам Ольги, основа основ для них – гипоаллергенная диета. В рационе малыша – каши, очень редко макароны, из овощей – картофель, брокколи, цветная капуста, из мяса – свинина и крольчатина. Любые свежие фрукты исключены, яблоко и груша только во фруктовом пюре.
 
Ключ к проблеме
– Причин возникновения аллергических реакций очень много, – говорит Ольга Вежель. – При пищевой – потенциальным аллергеном может быть любой продукт. Но к основным относят молоко, яйца и пшеницу. В списке главных продуктов-провокаторов числятся еще орехи, морепродукты и другие.
 
Аллергия у ребенка. Все, что должны знать родители о симптомах и лечении
 
Врач также отмечает, что немаловажен наследственный фактор. Если один из родителей страдает аллергией, то риск развития ее у малыша тоже возрастает. Кроме генетической предрасположенности, во многом заболеваемость детей зависит от того, какой образ жизни будущая мама вела, будучи беременной.
 
– «Дистанцироваться» от ряда продуктов будет не совсем правильным решением. Употреблять во время беременности избыточное количество продуктов с высокой степенью аллергенности (рыбу, шоколад, яйца), конечно, не стоит, но и напрочь отказываться от них нет необходимости. Всем будущим мамам я бы советовала просто придерживаться правильного режима питания и после рождения малыша в том числе. Ведь аллергены, вызывающие реакцию у ребенка, могут передаваться с молоком во время грудного вскармливания, – замечает Ольга Вежель.
 
Между тем сохранять грудное вскармливание врач рекомендует в срок до года, а при подборе смеси настаивает на консультации со специалистом. По ее словам, дети, находящиеся на искусственном вскармливании смесями на основе коровьего молока, входят в группу особого риска. Давно известно, что белок молока – высокоаллергенный продукт. 
 
Аллергия у ребенка. Все, что должны знать родители о симптомах и лечении
 
– Чрезвычайно важным моментом является своевременное введение прикорма, – замечает врач-педиатр. – Оптимальный период – с 4 до 6 месяцев. Что это будет, каша либо овощное пюре, зависит от развития ребенка. Если он не добирает в весе, то предпочтение следует отдать каше. Распространенной ошибкой многих родителей является введение в рацион сначала фруктовых пюре. Этот шаг лучше отложить. Пусть ребенок привыкнет к менее вкусному. Конечно, он может отказываться от морковного пюре или пюре из брокколи, но не стоит отчаиваться, просто предлагайте ему попробовать. 
 
Введение новых ингредиентов должно быть постепенным. Начинать следует с маленьких доз одного продукта, отслеживая реакцию организма на него. Вводить прикорм следует даже тогда, когда у ребенка есть минимальные проявления пищевой аллергии, развивая, таким образом, толерантность к тому или иному продукту. 
 
Держать на крючке 
 
Как эффективно помогать больным? Этот вопрос волнует всех аллергологов. Отгородиться от злосчастных продуктов – первое, что необходимо сделать при пищевой аллергии. Если ребенок находится на грудном вскармливании, то диета мамы должна быть полноценной, чтобы обеспечивать обоих необходимыми питательными веществами.
 
 
 Очень важен правильный регулярный уход за кожей малыша, – добавляет Ольга Вежель. –Бороться с воспалениями или другими проявлениями на коже просто необходимо. Как минимум для того, чтобы восстановить ее барьерную функцию. Дать бой сухой и раздраженной коже способна специальная косметика с эмолентами – веществами, способными смягчить и успокоить кожу, заживить трещинки.
 
Такие средства можно без труда приобрести в аптеке без рецепта. Наносить их следует по мере необходимости. К слову, в отличие от эмолентов, детский крем оказать нужного эффекта не способен. 
 
Как правило, лечение аллергиков проходит амбулаторно. В госпитализации нуждаются дети с тяжелыми формами проявления аллергического заболевания. 
 
 Для купирования симптомов аллергии прописываются антигистаминные препараты. В последнее время широкое распространение получила специфическая иммунотерапия, когда аллергию лечат аллергеном, вызывающим ее. Получение ребенком аллергена в низких дозах позволяет сформировать толерантность к раздражителю, –  поясняет врач. – Обычно она развивается к пяти годам. Правда, был в моей практике случай, когда толерантность у ребенка не выработалась. Более того, возникла гиперчувствительность даже к запаху продукта.
 
При лечении пищевой аллергии у детей младшего возраста, по словам Ольги Вежель, большую роль играет состояние желудочно-кишечного тракта.
 

 Незрелость ЖКТ может провоцировать и псевдоаллергические реакции, которые со временем проходят. Но если малыш плохо прибавляет в весе, у него наблюдаются сильные и частые колики, расстройство стула, то лучше обратиться к лечащему врачу, который может назначить курс пробиотиков и ферментов, – сказала специалист. – Главное не игнорировать подобные проявления и не заниматься самодиагностикой. 

 
Теги: Гродно
 
 
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