Аллергия у ребенка. Все, что должны знать родители о симптомах и лечении

Источник материала: Ивьевский край

Врачи констатируют: распространенность различных видов аллергии в мире принимает катастрофические масштабы – с аллергическими заболеваниями живет каждый пятый человек. Если среди взрослого населения наиболее распространены аллергические проблемы, связанные с органами дыхания, то злейший враг детей – аллергия пищевая.

Врач-педиатр, заведующая шестым педиатрическим отделением Гродненской областной детской клинической больницы Ольга Вежель отмечает:

– Если у малыша есть непереносимость некоторых продуктов, тревожным звоночком для мам должны стать сыпь и покраснение кожи. Однако степень проявления аллергических реакций у всех разная. Наличие подобных симптомов – это еще не диагноз. Нужно проследить, что стало провокатором такого состояния у ребенка. Возможно, совсем недавно вы ввели в рацион чада новый продукт, который оказался для него вредным.

Таинственный недуг

По словам врача-педиатра, пищевая аллергия – это ответная реакция организма на избыточную концентрацию в нем безобидных веществ.

– По какой-то причине иммунная система ребенка принимает то или иное содержащееся в пище вещество не как полезный ее компонент, а как опасный. В результате организм начинает вырабатывать защиту, – поясняет Ольга Вежель. –При этом в каждом детском возрасте аллергия имеет свои симптомы. К примеру, у малышей до полугода наблюдается расстройство желудочно-кишечного тракта, выражающееся в частом срыгивании, коликах и вздутии живота. Действия аллергена вызывают также изменения кожного покрова: сухость, покраснения, появление опрелостей даже при тщательном уходе.

Как отметила специалист, проявления пищевой аллергии могут изменяться по мере того, как ребенок растет. Площадь кожных поражений может увеличиваться, высыпания локализоваться и распространяться. Опасность кроется в том, что аллерген может привести к отеку Квинке и даже вызвать анафилактический шок, а это уже прямая угроза жизни ребенка.

О коварствах аллергии молодая семья Уланович из Гродно знает не понаслышке. Глава семейства Владимир – аллергик. У него непереносимость цитрусовых и шоколада. Поэтому, когда у обоих детей обнаружились негативные реакции на эти продукты, исключать наследственность в семье не стали.

– У четырехлетней Александры в младшем возрасте наблюдались некоторые аллергические реакции, Димка у нас более проблемный. В девятимесячном возрасте столкнулись с крапивницей, – говорит Ольга Уланович. – А в этом месяце случился и вовсе жуткий эпизод. Привезли из деревни сумку с овощами и яйцами, поставили на кухне и даже подумать с мужем не могли, как все может обернуться.

Пока мама ставила на кухне воду для каши, годовалый Димка решил проинспектировать содержимое. На несколько разбитых яиц организм малыша среагировал моментально.

– Появились покраснения вокруг рта, он держался за язык, словно во рту что-то мешало, – рассказывает Ольга. – Затем и вовсе начал буквально меняться на глазах: покраснело все лицо, появились отеки в области глаз и переносицы, затем губ. Сразу вызвали скорую. Знакомая медик, живущая по соседству, сказала, что симптомы указывают на отек Квинке и, чтобы облегчить состояние ребенка, уколола ему супрастин. Так как муж аллергик, в доме нашелся нужный препарат.

В больнице Ольга с сыном провели несколько дней. Сейчас, по словам Ольги, основа основ для них – гипоаллергенная диета. В рационе малыша – каши, очень редко макароны, из овощей – картофель, брокколи, цветная капуста, из мяса – свинина и крольчатина. Любые свежие фрукты исключены, яблоко и груша только во фруктовом пюре.

Ключ к проблеме

– Причин возникновения аллергических реакций очень много, – говорит Ольга Вежель. – При пищевой – потенциальным аллергеном может быть любой продукт. Но к основным относят молоко, яйца и пшеницу. В списке главных продуктов-провокаторов числятся еще орехи, морепродукты и другие.





Врач также отмечает, что немаловажен наследственный фактор. Если один из родителей страдает аллергией, то риск развития ее у малыша тоже возрастает. Кроме генетической предрасположенности, во многом заболеваемость детей зависит от того, какой образ жизни будущая мама вела, будучи беременной.

– «Дистанцироваться» от ряда продуктов будет не совсем правильным решением. Употреблять во время беременности избыточное количество продуктов с высокой степенью аллергенности (рыбу, шоколад, яйца), конечно, не стоит, но и напрочь отказываться от них нет необходимости. Всем будущим мамам я бы советовала просто придерживаться правильного режима питания и после рождения малыша в том числе. Ведь аллергены, вызывающие реакцию у ребенка, могут передаваться с молоком во время грудного вскармливания, – замечает Ольга Вежель.

Между тем сохранять грудное вскармливание врач рекомендует в срок до года, а при подборе смеси настаивает на консультации со специалистом. По ее словам, дети, находящиеся на искусственном вскармливании смесями на основе коровьего молока, входят в группу особого риска. Давно известно, что белок молока – высокоаллергенный продукт.





– Чрезвычайно важным моментом является своевременное введение прикорма, – замечает врач-педиатр. – Оптимальный период – с 4 до 6 месяцев. Что это будет, каша либо овощное пюре , зависит от развития ребенка. Если он не добирает в весе, то предпочтение следует отдать каше. Распространенной ошибкой многих родителей является введение в рацион сначала фруктовых пюре. Этот шаг лучше отложить. Пусть ребенок привыкнет к менее вкусному. Конечно, он может отказываться от морковного пюре или пюре из брокколи, но не стоит отчаиваться, просто предлагайте ему попробовать. – замечает врач-педиатр. –

Введение новых ингредиентов должно быть постепенным. Начинать следует с маленьких доз одного продукта, отслеживая реакцию организма на него. Вводить прикорм следует даже тогда, когда у ребенка есть минимальные проявления пищевой аллергии, развивая, таким образом, толерантность к тому или иному продукту.

Держать на крючке

Как эффективно помогать больным? Этот вопрос волнует всех аллергологов. Отгородиться от злосчастных продуктов – первое, что необходимо сделать при пищевой аллергии. Если ребенок находится на грудном вскармливании, то диета мамы должна быть полноценной, чтобы обеспечивать обоих необходимыми питательными веществами.

– Очень важен правильный регулярный уход за кожей малыша, – добавляет Ольга Вежель. –Бороться с воспалениями или другими проявлениями на коже просто необходимо. Как минимум для того, чтобы восстановить ее барьерную функцию. Дать бой сухой и раздраженной коже способна специальная косметика с эмолентами – веществами, способными смягчить и успокоить кожу, заживить трещинки.

Такие средства можно без труда приобрести в аптеке без рецепта. Наносить их следует по мере необходимости. К слову, в отличие от эмолентов, детский крем оказать нужного эффекта не способен.

Как правило, лечение аллергиков проходит амбулаторно. В госпитализации нуждаются дети с тяжелыми формами проявления аллергического заболевания.

– Для купирования симптомов аллергии прописываются антигистаминные препараты. В последнее время широкое распространение получила специфическая иммунотерапия, когда аллергию лечат аллергеном, вызывающим ее. Получение ребенком аллергена в низких дозах позволяет сформировать толерантность к раздражителю, – поясняет врач. – Обычно она развивается к пяти годам. Правда, был в моей практике случай, когда толерантность у ребенка не выработалась. Более того, возникла гиперчувствительность даже к запаху продукта.

При лечении пищевой аллергии у детей младшего возраста, по словам Ольги Вежель, большую роль играет состояние желудочно-кишечного тракта.

– Незрелость ЖКТ может провоцировать и псевдоаллергические реакции, которые со временем проходят. Но если малыш плохо прибавляет в весе, у него наблюдаются сильные и частые колики, расстройство стула, то лучше обратиться к лечащему врачу, который может назначить курс пробиотиков и ферментов, – сказала специалист. – Главное не игнорировать подобные проявления и не заниматься самодиагностикой.