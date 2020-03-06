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Горячая линия по вопросам профилактики коронавирусной инфекции
06.03.2020 — Новости Здоровья | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
В Могилевской области организована работа «горячей линии» по вопросам профилактики корона
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В Могилевской области организована работа «горячей линии» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции по номеру телефона 8(0222)63-53-60
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