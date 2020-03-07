ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как сварить рассыпчатый рис: секреты и правила

07.03.2020 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Как сварить рассыпчатый рис: секреты и правила

Не всегда получается с первого раза приготовить рис рассыпчатым. Для этого нужно соблюдать определенные правила и хитрости.

Мы собрали несколько лайфхаков, которые помогут вам научиться вкусно готовить рис.

1. Важно выбрать правильный сорт риса. Если хотите сварить белый рассыпчатый рис, выбирайте длиннозернистый басмати. Он не склеивается при варке, получается вкусным и подойдет для гарнира к мясу или рыбе.

2. Промойте рис перед приготовлением под холодной водой несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Делать это удобно с помощью сита. Таким образом вы избавитесь от крахмала, из-за которого рис становится клейким.

3. Пропорция воды и риса для длиннозернистого сорта 1:1,5-2. А стандартная на одного человека – 65 г сухого риса.

4. Варить рис лучше в кастрюле с толстыми стенками и дном, например, в чугунной. В ней температура распределяется равномерно.

5. Сначала нужно вскипятить воду, добавить туда соль и специи по вкусу, затем всыпать рис. Перемешать можно один раз, чтобы зерна не прилипали ко дну. Потом перемешивать не рекомендуется, так как зерна поломаются и выделят крахмал..

6. Среднее время варки белого риса – 20 минут под закрытой крышкой. Крупа должна впитать в себя всю воду. Затем нужно снять кастрюлю с огня и оставить томиться еще на 10 минут.

7. Вкус риса можно немного изменить с помощью специй: карри, шафран, зира, корица, гвоздика идеально подходят. Добавлять их можно в воду во время варки или в готовое блюдо.

ont.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не всегда получается с первого раза приготовить рис рассыпчатым. Для этого нужно соблюдать определенные правила и хитрости. Мы собрали несколько...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Горячая линия по вопросам профилактики коронавирусной инфекции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика