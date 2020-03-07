Как сварить рассыпчатый рис: секреты и правила

Источник материала: Газета Авангард





Не всегда получается с первого раза приготовить рис рассыпчатым. Для этого нужно соблюдать определенные правила и хитрости.

Мы собрали несколько лайфхаков, которые помогут вам научиться вкусно готовить рис.

1. Важно выбрать правильный сорт риса. Если хотите сварить белый рассыпчатый рис, выбирайте длиннозернистый басмати. Он не склеивается при варке, получается вкусным и подойдет для гарнира к мясу или рыбе.

2. Промойте рис перед приготовлением под холодной водой несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Делать это удобно с помощью сита. Таким образом вы избавитесь от крахмала, из-за которого рис становится клейким.

3. Пропорция воды и риса для длиннозернистого сорта 1:1,5-2. А стандартная на одного человека – 65 г сухого риса.

4. Варить рис лучше в кастрюле с толстыми стенками и дном, например, в чугунной. В ней температура распределяется равномерно.

5. Сначала нужно вскипятить воду, добавить туда соль и специи по вкусу, затем всыпать рис. Перемешать можно один раз, чтобы зерна не прилипали ко дну. Потом перемешивать не рекомендуется, так как зерна поломаются и выделят крахмал..

6. Среднее время варки белого риса – 20 минут под закрытой крышкой. Крупа должна впитать в себя всю воду. Затем нужно снять кастрюлю с огня и оставить томиться еще на 10 минут.

7. Вкус риса можно немного изменить с помощью специй: карри, шафран, зира, корица, гвоздика идеально подходят. Добавлять их можно в воду во время варки или в готовое блюдо.