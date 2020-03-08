ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Караник развеял основные мифы о заболевании коронавирусом

08.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Владимир Караник развеял основные мифы о заболевании коронавирусом

Из-за новизны болезни коронавируса в информационном поле появилось несколько мифов, которые возникли в том числе из-за некомпетентности журналистов и желающих пропиариться в соцсетях. О самых распространенных заблуждениях рассказал в эфире телеканала ОНТ министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, сообщает БЕЛТА.

Первый миф — против коронавируса не формируется иммунитет и этой болезнью можно болеть много раз. «На самом деле формируется. Прошла информация, что были пациенты, которые повторно заразились данной инфекцией. Когда мы беседовали с экспертами ВОЗ, они отмечали: первые тесты на выявление РНК-вируса показывали значительный процент ложных положительных результатов. На самом деле, это был не коронавирус, пациент благополучно выздоравливал, возвращался к повседневной жизни и после этого заболевал действительно коронавирусом, после чего это трактовалось как повторное заражение», — отметил Владимир Караник.

Второй миф — коронавирусная инфекция вызывает стойкое поражение иммунитета и по воздействию она похожа на СПИД. А переболевший ей остается глубоким инвалидом. «Когда подбирали различные варианты противовирусного лечения, наши китайские коллеги пробовали использовать антиретровирусную терапию (препараты для лечения ВИЧ и СПИД). Вот это использование препаратов от ВИЧ и СПИД было воспринято как миф о том, что это схожее заболевание, которое обладает тем же воздействием на организм. То, что они так же могут отвечать на лечение, абсолютно не значит, что они так же воздействуют на организм», — прокомментировал руководитель Минздрава.

Он считает, что во многом такие мифы возникают из-за некомпетентности определенных журналистов, которые выдают за правду непроверенную информацию. Влияет на это и желание некоторых пропиариться в социальных сетях за счет фейковой информации. 

Министр здравоохранения подчеркнул: белорусы могут быть уверены, что в нашей стране созданы все условия для выявления заболевания коронавирусом и борьбы с ним. Медики обладают достаточным количеством средств для выявления инфекции. РНК вируса было максимально оперативно передано в нашу страну — это позволило создать тест-систему. К тому же, в распоряжении белорусских специалистов имеется тест-система отечественного производства, утвержденная ВОЗ.

«Мы всегда используем перекрестный контроль: положительный результат одной тест-системы соответственно перепроверяется другой. У нас есть еще валидированная ВОЗ тест-система для того, чтобы был независимый контроль в случаях, когда эти две системы дают разные результаты либо мы сомневаемся в результате. Обязательно осуществляется тройная проверка каждого положительного случая», — обратил внимание глава Минздрава. По его словам, в Беларуси уже был издан первый протокол ведения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за новизны болезни коронавируса в информационном поле появилось несколько мифов, которые возникли в том числе из-за некомпетентности журналистов и желающих...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
В аптечной сети области достаточное количество масок, но спрос на них упал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Soligorsk News

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика