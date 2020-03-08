Владимир Караник развеял основные мифы о заболевании коронавирусом

Источник материала: Вороновская газета





Из-за новизны болезни коронавируса в информационном поле появилось несколько мифов, которые возникли в том числе из-за некомпетентности журналистов и желающих пропиариться в соцсетях. О самых распространенных заблуждениях рассказал в эфире телеканала ОНТ министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, сообщает БЕЛТА.

Первый миф — против коронавируса не формируется иммунитет и этой болезнью можно болеть много раз. «На самом деле формируется. Прошла информация, что были пациенты, которые повторно заразились данной инфекцией. Когда мы беседовали с экспертами ВОЗ, они отмечали: первые тесты на выявление РНК-вируса показывали значительный процент ложных положительных результатов. На самом деле, это был не коронавирус, пациент благополучно выздоравливал, возвращался к повседневной жизни и после этого заболевал действительно коронавирусом, после чего это трактовалось как повторное заражение», — отметил Владимир Караник.

Второй миф — коронавирусная инфекция вызывает стойкое поражение иммунитета и по воздействию она похожа на СПИД. А переболевший ей остается глубоким инвалидом. «Когда подбирали различные варианты противовирусного лечения, наши китайские коллеги пробовали использовать антиретровирусную терапию (препараты для лечения ВИЧ и СПИД). Вот это использование препаратов от ВИЧ и СПИД было воспринято как миф о том, что это схожее заболевание, которое обладает тем же воздействием на организм. То, что они так же могут отвечать на лечение, абсолютно не значит, что они так же воздействуют на организм», — прокомментировал руководитель Минздрава.

Он считает, что во многом такие мифы возникают из-за некомпетентности определенных журналистов, которые выдают за правду непроверенную информацию. Влияет на это и желание некоторых пропиариться в социальных сетях за счет фейковой информации.

Министр здравоохранения подчеркнул: белорусы могут быть уверены, что в нашей стране созданы все условия для выявления заболевания коронавирусом и борьбы с ним. Медики обладают достаточным количеством средств для выявления инфекции. РНК вируса было максимально оперативно передано в нашу страну — это позволило создать тест-систему. К тому же, в распоряжении белорусских специалистов имеется тест-система отечественного производства, утвержденная ВОЗ.

«Мы всегда используем перекрестный контроль: положительный результат одной тест-системы соответственно перепроверяется другой. У нас есть еще валидированная ВОЗ тест-система для того, чтобы был независимый контроль в случаях, когда эти две системы дают разные результаты либо мы сомневаемся в результате. Обязательно осуществляется тройная проверка каждого положительного случая», — обратил внимание глава Минздрава. По его словам, в Беларуси уже был издан первый протокол ведения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

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