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В Беларуси начали подготовку к STEPS-исследованию факторов риска неинфекционных заболеваний

09.03.2020 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Беларуси начали подготовку к STEPS-исследованию факторов риска неинфекционных заболеваний

В Беларуси начали подготовку к STEPS-исследованию факторов риска неинфекционных заболеваний, сообщил журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня мы начинаем подготовку к очередному исследованию основных факторов риска неинфекционных заболеваний, так называемое STEPS-исследование. Неинфекционные заболевания — среди основных причин смертности в стране, поэтому работа продолжается по всем направлениям», — сказал Батыр Бердыклычев.

Впервые широкомасштабное исследование STEPS на национальном уровне проводилось в Беларуси в 2016-2017 годах. Участниками стали около 6 тыс. белорусов в возрасте от 18 до 69 лет, проживающих во всех регионах республики. Результаты показали высокую распространенность таких факторов риска развития неинфекционных заболеваний, как употребление табака и алкоголя, гиподинамия, нездоровое питание, избыточный вес и ожирение, повышенное артериальное давление, высокое содержание глюкозы и липидов в крови.

 
 
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В Беларуси начали подготовку к STEPS-исследованию факторов риска неинфекционных заболеваний, сообщил журналистам представитель Всемирной...
 
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