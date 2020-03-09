В Беларуси выявили еще 3 положительных теста на коронавирус

Источник материала: Аргументы и факты

Министр здравоохранения Беларуси Владимир КАРАНИК сообщил сегодня на пресс-конференции, что в выходные получены еще три положительных теста на наличие РНК у контактов первого уровня. На тот момент эти люди уже были в стационаре, поэтому дальнейшее распространение вируса от них минимально. Проводится дополнительное исследование. Если результаты подтвердятся, количество случаев коронавируса вырастет до девяти.

Что касается первого в стране пациента с коронавирусом - студента из Ирана - на сегодня он вылечен. Его состояние удовлетворительное. У пациентов в Витебске также признаков инфекционного процесса нет.

Важно перепроверить

Все положительные результаты тестов проходят тройной контроль, то есть перепроверяются тест-системами трех производителей, чтобы исключить любые сомнения. Более того, часть отрицательных результатов контролируются дополнительно.

Недавно издан клинический протокол по наблюдению, диагностике и лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. Он разослан во все учреждения здравоохранения, в том числе частной формы собственности.

Тактика наблюдения за контактами первого уровня оправданна. В Беларуси продолжат санэпидмероприятия, а также наблюдение за пациентами с признаками коронавируса.

Как отметил представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр БЕРДЫКЛЫЧЕВ, несмотря на значительный рост новых случаев заболевания в некоторых странах, опыт в том числе Китая показывает, что можно снизить риск распространения инфекции и повернуть ситуацию вспять. Беларусь в этом плане выполняет все рекомендации ВОЗ. В результате распространения вируса среди населения нет. Кроме того, очень важны сбалансированные меры от правительств, чтобы снизить негативные последствия в социально-экономическом плане.

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При этом в Беларуси достаточно оборудования для реанимационной службы, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких. В стране почти 2,2 тыс. реанимационных коек, более 2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких и почти 1,5 тыс. наркозно-дыхательных аппаратов, которые в ряде случаев могут использоваться для искусственной вентиляции легких. Поэтому оборудования для реанимационной службы, проведения ИВЛ в Беларуси достаточно.

Благодаря мерам, предпринимаемым в период подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, все это оборудование точно не понадобится. Вместе с тем, учитывая опасения населения, министр отметил, что ситуация с обеспеченностью аппаратурой для ИВЛ в Беларуси лучше, чем во многих сопредельных странах.