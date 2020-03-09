Количество пневмоний в Беларуси – на уровне 2019 г.

Источник материала: Аргументы и факты

Сейчас наблюдается сезонный подъем ОРИ, количество пневмоний - на уровне прошло года, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси. Зарегистрированы 64 случая пневмоний, течение которых можно оценивать как тяжелое. При этом 34 пациентам проводится вспомогательная искусственная вентиляция легких. На этот же период прошлого года таких пациентов было 42. Еще неделю назад был издан приказ о том, что все тяжелые или среднетяжелые пневмонии должны проверять в том числе на наличие коронавируса. По результатам обследования ни у кого из пациентов признаков этой инфекции не выявлено.

Как сообщила начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена БОГДАН, в связи с ежегодным подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями приняты организационные меры: ограничен доступ к посещению медучреждений, перепрофилирован коечный фонд под пациентов с ОРИ и пневмониями.

Кроме того, на постоянном контроле запас лекарственных средств, расходных материалов и средств индивидуальной защиты. По различным позициям лекарств запас составляет от 4 до 11 месяцев.