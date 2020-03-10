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В Беларуси 3 человека излечились от коронавируса

10.03.2020 12:41 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси 3 человека излечились от коронавируса
SamaraHeisz5 / shutterstock.com

Как сообщила пресс-служба Минздрава Беларуси, у студента из Ирана получен третий отрицательный результат теста. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, на сегодняшний момент также получены отрицательные результаты тестов. На этой неделе, после завершения мероприятий лабораторного и клинического контроля все три пациента будут выписаны из стационара.

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Состояние всех остальных пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, удовлетворительное. Температура нормальная, проводится лабораторный контроль и мероприятия медицинского наблюдения.

Что касается трех пациентов, которые относятся к контактам 1-го уровня, пациентов вернувшихся из Италии, у которых в выходные пришли три положительных теста, то на сегодняшний день результаты анализов на наличие РНК коронавируса подтвердились. Однако превентивная изоляция данных пациентов и адекватное медицинское сопровождение позволили не допустить дальнейшего развития болезни и распространения заболевания. Сегодня эти три пациента чувствуют себя удовлетворительно. Температура нормальная, жалоб нет.

 
 
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При этом положительные тесты на коронавирус подтвердились у троих человек повторно. Таким образом, в Беларуси у 9 человек подтвержден диагноз коронавирус.
 
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