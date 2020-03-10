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В Беларуси зарегистрировано 9 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, трое уже вылечились

10.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беларуси зарегистрировано 9 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, трое уже вылечились
В Беларуси число излеченных от коронавирусной инфекции увеличилось до трех человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

– У студента из Ирана получен третий отрицательный результат теста. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, сегодня также получены отрицательные результаты тестов, – проинформировали в пресс-службе и добавили, что на этой неделе, после завершения мероприятий лабораторного и клинического контроля все три пациента будут выписаны из стационара.

Состояние всех остальных пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, удовлетворительное. Температура нормальная, проводится лабораторный контроль и мероприятия медицинского наблюдения.

В пресс-службе Минздрава рассказали также о самочувствии трех пациентов, у которых в выходные пришли три положительных теста на COVID-19. Эти пациенты относятся к контактам I-го уровня, пациентов вернувшихся из Италии.

– На сегодня результаты анализов на наличие РНК коронавируса подтвердились. Однако превентивная изоляция данных пациентов и адекватное медицинское сопровождение позволили не допустить дальнейшего развития болезни и распространения заболевания. На сегодняшний день эти три пациента чувствуют себя удовлетворительно. Температура нормальная, жалоб нет, – подытожили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, горячие телефонные линии по вопросам коронавирусной инфекции открыты для жителей Пинского региона и Брестской области.

 
 
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> В Беларуси число излеченных от коронавирусной инфекции увеличилось до трех человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. – У студента из Ирана получен...
 
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