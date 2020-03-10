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В Беларуси зарегистрировано 9 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, трое уже вылечились
10.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Состояние всех остальных пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, удовлетворительное. Температура нормальная, проводится лабораторный контроль и мероприятия медицинского наблюдения.
В пресс-службе Минздрава рассказали также о самочувствии трех пациентов, у которых в выходные пришли три положительных теста на COVID-19. Эти пациенты относятся к контактам I-го уровня, пациентов вернувшихся из Италии.
Напомним,
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