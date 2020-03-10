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В Китае разработана новая антибактериальная маска
10.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Ученые уверены, что их разработка поможет решить проблему нехватки масок. Двухслойная маска содержит в своем составе диоксид титана и серебро, которые разлагают органические вещества и сдерживают размножение микроорганизмов.
Новая маска прошла лабораторное тестирование в Академии военных наук Китая и Западно-Китайской больнице при Сычуаньском университете. Эксперименты показали, что маска способна защитить от ряда патогенных бактерий, а также вирусов птичьего гриппа и гриппа H3N2.
По словам специалиста Института микробиологии Лян Цзячао, маска, которую можно использовать в течение четырех дней, если носить по 8 часов, защитит от 95% бактерий.
По предварительным данным, в Китае ежедневно может производиться до 15 тыс. многоразовых антибактериальных масок.
Фото interestingengineering.com
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> Многоразовая антибактериальная маска разработана в Институте микробиологии при Академии наук Китая, сообщает China Daily. Ученые уверены, что их разработка поможет...
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