Зарубская больница — лучшая в республике

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





По итогам республиканского смотра качества и культуры медицинского обслуживания населения Зарубская участковая больница признана лучшей. Диплом и денежную премию в размере 70 базовых величин заведующей больницей Марине Белкиной вручили министр здравоохранения Владимир Караник и председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило.

Мы поинтересовались, в чем заключается секрет такого успеха. Главврач Дубровенской ЦРБ Анжелика Миренкова основными составляющими успеха считает слаженную работу профессионалов и ответственное отношение к делу.







—В Зарубской участковой больнице работают люди, которые посвятили медицине не один десяток лет. Например, старшая медсестра Светлана Евтушенко, которая кроме выполнения своих основных обязанностей еще заведует аптекой, в медицине почти 30 лет. Фельдшер терапевтического отделения Зарубской участковой больницы Нина Сулимова проработала в нашей сфере 42 года. Многие годы трудовой деятельности посвятили служению людям медсестры Лилия Пучкова, Любовь Медведева, Жанна Михасева, стараются вовремя прийти им на помощь санитарки Ольга Горстукова, Надежда Дударева, Тамара Говоркова, Любовь Кулешова и Людмила Симченкова. Функционирование больницы, условия для работы медиков и пребывания пациентов обеспечивают завхоз Тамара Шаповалова и рабочий по обслуживанию зданий Николай Павловский, — отметила Анжелика Миренкова.

По словам главврача, в Зарубской больнице созданы хорошие условия для лечения, имеется соответствующая база. Здесь оборудованы 3 палаты для стационарных пациентов на 15 койко-мест, работает физиотерапевтический и процедурный кабинеты, кабинет врача, прививочный кабинет, сестринская и аптека. Оборудован и стоматологический кабинет, два раза в неделю в Зарубы приезжает зубной фельдшер Сергей Хмельницкий.

А заведует Зарубской больницей и координирует всю работу медперсонала молодой врач общей практики, уроженка аг.Ляды, Марина Белкина. Анжелика Анатольевна охарактеризовала ее как ответственного работника, профессионала своего дела и очень хорошего человека.

На вопрос, как восприняли в коллективе такую высокую оценку своей деятельности, Марина Белкина ответила, что для всех это большая радость и стимул для дальнейшей работы.

—Впервые участковая больница отмечена на областном, а затем и на республиканском уровне. Такая награда — заслуга всего коллектива. Это очень приятно и, конечно, ответственно. Будем стараться, будем работать. На средства премии планируем приобрести компьютер, укрепить материально-техническую базу и продолжить благоустройство территории, — поделилась планами Марина Белкина.







Зарубская участковая больница функционирует в таком статусе с 2010 года (ранее был Зарубский ФАП). Укомплектованность врачами и средним медперсоналом — 100 %. Зона обслуживания — 1147 человек, проживающих на территории Зарубского сельсовета, из них 130 детей.

Светлана ШУРПАКОВА.