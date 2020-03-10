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Новые симптомы Covid-19 назвали врачи

10.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Новые симптомы Covid-19 назвали врачи

Новые симптомы коронавирусной инфекции обнаружила группа врачей из Сингапура, результаты их работы опубликованы в журнале Lancet.

Как утверждают специалисты, у некоторых пациентов изначально выявляли лихорадку денге. Люди жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь. Однако типичных для коронавируса признаков заболевания у них не наблюдалось.

Таких пациентов лечили от лихорадки, но терапия не помогала, а люди жаловались на то, что им трудно дышать. В связи с этим их проверили ещё и на наличие коронавируса, анализы показали положительный результат.

Врачи призвали коллег серьезно относиться к диагностике.

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Новые симптомы коронавирусной инфекции обнаружила группа врачей из Сингапура, результаты их работы опубликованы в журнале Lancet. Как утверждают специалисты, у...
 
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