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Новые симптомы Covid-19 назвали врачи
10.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Новые симптомы
Как утверждают специалисты, у некоторых пациентов изначально выявляли лихорадку денге. Люди жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь. Однако типичных для коронавируса признаков заболевания у них не наблюдалось.
Таких пациентов лечили от лихорадки, но терапия не помогала, а люди жаловались на то, что им трудно дышать. В связи с этим их проверили ещё и на наличие коронавируса, анализы показали положительный результат.
Врачи призвали коллег серьезно относиться к диагностике.
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