Приступы гнева, низкий интеллект. Как щитовидная железа влияет на организм

Источник материала: Аргументы и факты

Люди страдают от своего «дурного характера» и лечатся от несуществующих болезней, не подозревая, что их проблемы может быстро решить эндокринолог.

Рассказывает директор Института клинической эндокринологии НМИЦ эндокринологии, вице-президент Российской ассоциации эндокринологов, академик Галина Мельниченко.

Лидия Юдина, «АиФ»: Галина Афанасьевна, принято считать, что эндокринолог — это специалист по сахарному диабету.

Галина Мельниченко: Несмотря на сосредоточенность на сахарном диабете, эндокринология — наука всеобъемлющая. В организме нет ни одного органа, который бы не вырабатывал гормоны или не был бы подвержен их воздействию. Например, самый большой эндокринный орган — это жировая ткань. Гормоны выделяют даже кости, хотя долгое время считалось, что они выполняют лишь архитектурные функции. Поэтому мои коллеги часто шутят, что эндокринная патология есть у всех пациентов, но не все об этом догадываются.

Самые необычные наши пациенты — это люди с синдромом множественных эндокринных неоплазий (МЭН). Это генетическая мутация, при которой у человека в органах эндокринной системы (щитовидной железе, гипофизе, поджелудочной железе и т. д.) возникают опухоли, которые активно продуцируют гормоны. Нередко это заболевание маскируется под другие недуги либо воспринимается как особенности характера или внешности человека.

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Новая старая болезнь

— Очевидно, об этой болезни стало известно недавно?

— Недавно появилось оборудование, необходимое для её диагностики. Но мы знаем о пациентах с этим синдромом и из истории, и из литературы. Один из них — библейский Голиаф. Как известно, он был гигант (нередко это симптом опухоли гипофиза, продуцирующего гормон роста), злобный, гневный, который крушил всё, что попадалось под руку (явный признак инсулиномы — опухоли поджелудочной железы, при которой отмечаются резкие падения уровня сахара в крови; в такие моменты человека охватывает приступ гнева). Мальчик Давид, взмахнув пращой (оружием для метания камней), пробил ему череп (прямое указание на опухоль паращитовидных желёз, при которой кости становятся чрезвычайно хрупкими и ломаются даже от незначительного воздействия). Таким образом, эта библейская история — классический случай недообследованного пациента. Если бы Голиаф оказался сегодня на приёме у эндокринолога, эта история пошла бы по другому пути: опухоль была бы удалена, а генетическое тестирование позволило бы вовремя выявлять новые опухоли и предотвращать общемозговые и костные нарушения.

Как мы знаем, Мария Тюдор Кровавая пережила ложную беременность (у неё прекратились месячные и появилось молоко). Скорее всего, это следствие опухоли гипофиза, которая стимулировала повышенную выработку пролактина. Сейчас королевскую проблему можно было бы быстро решить с помощью медикаментозной терапии.

Современная эндокринология — оптимистичная дисциплина. Она позволяет достоверно узнать, что и где поражено, и добиться нужных результатов, назначив правильное лечение.





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— В поликлиниках к эндокринологу запись на месяц вперёд. Можно ли проверить своё гормональное здоровье самостоятельно, сдав кровь на гормоны? Эту услугу предлагают многие лаборатории.

— Самодиагностика — вещь опасная, а в эндокринологии — особенно. Даже при насморке гормоны обязательно будет отклонены от нормы. Да и само понятие нормы относительно. Я всегда объясняю пациентам, что на бланке написаны не нормы, а референсный диапазон (цифры, которые есть у 95% абсолютно здоровых людей). То есть у 5% пациентов отклонения от нормы будут только по законам статистики. Бездумное обследование приводит к тому, что человек придумывает себе болезнь, а в худшем варианте начинает самостоятельно от неё лечиться.

Бусы или соль?

— Можно ли предотвратить появление эндокринных проблем?

— Нарушение работы эндокринной системы может произойти по множеству причин, все их предупредить невозможно. «Подстелить соломку» помогает использование йодированной соли. Это позволяет предотвратить недуги, связанные с дефицитом йода (узловые и диффузные зобы, прерывание беременности, мертворождение, вероятность появления малышей с врождённой аномалией, возникновение аритмии в старшем возрасте из-за слишком активно работающих узлов в железе и т. д.).

В России йодный дефицит есть у всех. И ликвидировать его ни с помощью янтарных бус, ни нанесением йодной сеточки невозможно. Более того, йодная сеточка из-за поступления в организм большого количества йода может спровоцировать избыточную выработку гормонов. Зато обязательна йодированная соль, потому что получить передозировку йода, употребляя её, невозможно. Также важно больше двигаться и обращать внимание на свой рацион, поскольку заболеть диабетом второго типа рискуют в первую очередь те, кто много ест и забывает о необходимости физических нагрузок.

Есть данные, что к 2035 г. в мире будет 600 млн пациентов с диабетом. В первую очередь это связано с эпидемией лишнего веса, которая поразила даже страны, где ещё недавно такие люди были редкостью. В Японии, чтобы показать на конференции человека с ожирением, раньше приглашали европейца. Сейчас видом тучного человека там не удивишь. В России, по данным Росстата, ожирением страдает каждый пятый взрослый.

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Отечественное — значит...

— Самая большая проблема пациентов с диабетом — это перевод с зарубежных инсулинов на отечественные. Люди жалуются: эти препараты дают побочные эффекты и аллергические реакции.

— Когда-то инсулиновая терапия была сложным и рискованным занятием для пациентов. За последние 10 лет терапия полностью изменилась. Новые препараты свели риски лечения к минимуму, а каждые полгода появляются более совершенные лекарства. Однако цена на новые инсулины растёт в геометрической прогрессии, и обеспечить дорогими лекарствами всех пациентов невозможно.

Безусловно, переход на отечественные препараты должен быть постепенным. Смена привычного, позволяющего получить хорошие показатели инсулина не по медицинским показаниям недопустима. Детей следует переводить на отечественные препараты после того, как они себя хорошо зарекомендуют у взрослых.

Мы уверены, что отечественные препараты работают так же хорошо, как и зарубежные. Есть пример с отечественным гормоном роста. Когда его вводили, мы ежедневно получали мешки писем с жалобами, что он «не работает». Но время доказало нашу правоту. Сегодня в стране нет гипофизарных карликов. Эта проблема ликвидирована полностью благодаря отечественному гормону роста, который нуждающиеся в нём дети получают во всех уголках страны. И он ни в чём не уступает импортному.