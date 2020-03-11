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В Беларуси диагностирован третий на сегодня случай коронавируса
11.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По последним данным пресс-службы Министерства здравоохранения, проводятся дополнительные исследования по коронавирусу у пациентки областной инфекционной больницы в Гродно, которая приехала из Италии и сама обратилась за медицинской помощью. При отсутствии клинических данных у женщины был получен положительный лабораторный результат на COVID-19.
В пресс-службе Минздрава отметили, что на данный момент в учреждениях здравоохранения Беларуси с диагнозом COVID-19 находятся 12 пациентов. Они находятся в учреждениях здравоохранения. У всех состояние удовлетворительное, температуры и других клинических проявлений болезни нет. Трое готовятся к выписке. Они признаны излеченными от коронавирусной инфекции. У студента из Ирана получен третий отрицательный результат теста. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, также получены отрицательные результаты.
Минздрав настоятельно просит всех возвращающихся в страну граждан информировать специалистов, работающих в зонах пограничного контроля, о своем пребывании в эпидемически неблагоприятных районах. И призывает после любой заграничной поездки, по возможности, первые 14 дней ограничить число контактов. В случае появления респираторной инфекции вызвать скорую медицинскую помощь, при этом по телефону обязательно нужно сказать, какие страны посещали.
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