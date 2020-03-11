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В Беларуси диагностирован третий на сегодня случай коронавируса

11.03.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беларуси диагностирован третий на сегодня случай коронавируса
Ранее мы сообщали, что сегодня были зафиксированы два положительных теста на COVID-19 – у жителей Гомеля и Минска. Напомним, в рамках активного лабораторного контроля в Национальном аэропорту «Минск» у белоруса, который вернулся из Португалии, был обнаружен фрагмент РНК коронавируса COVID-19. Пациент госпитализирован в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу. Проводится активная госпитализация пациентов первого уровня. Учитывая, что тест проведен при въезде в страну, угроза дальнейшего распространения оценивается как минимальная, считают в ведомстве. Кроме того, уточняющая диагностика сейчас проводится у одного из пациентов в Минске, который прибыл из Германии и в момент прохождения границы скрыл факт пребывания в Северной Италии.

По последним данным пресс-службы Министерства здравоохранения, проводятся дополнительные исследования по коронавирусу у пациентки областной инфекционной больницы в Гродно, которая приехала из Италии и сама обратилась за медицинской помощью. При отсутствии клинических данных у женщины был получен положительный лабораторный результат на COVID-19.

«Никаких проявлений респираторной инфекции не наблюдается. Гражданка Беларуси сдала тест еще на границе, так что все ее контакты первого уровня выявлены», — проинформировали в Минздраве.

В пресс-службе Минздрава отметили, что на данный момент в учреждениях здравоохранения Беларуси с диагнозом COVID-19 находятся 12 пациентов. Они находятся в учреждениях здравоохранения. У всех состояние удовлетворительное, температуры и других клинических проявлений болезни нет. Трое готовятся к выписке. Они признаны излеченными от коронавирусной инфекции. У студента из Ирана получен третий отрицательный результат теста. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, также получены отрицательные результаты.

Минздрав настоятельно просит всех возвращающихся в страну граждан информировать специалистов, работающих в зонах пограничного контроля, о своем пребывании в эпидемически неблагоприятных районах. И призывает после любой заграничной поездки, по возможности, первые 14 дней ограничить число контактов. В случае появления респираторной инфекции вызвать скорую медицинскую помощь, при этом по телефону обязательно нужно сказать, какие страны посещали.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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> Ранее мы сообщали, что сегодня были зафиксированы два положительных теста на COVID-19 – у жителей Гомеля и Минска. Напомним, в рамках активного лабораторного...
 
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