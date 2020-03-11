Как снизить давление без лекарств? Простейшие способы от кардиолога

После 50 лет от повышенного давления страдает каждый второй. Большинство о заболевании знают, но почти половина сограждан лечатся самостоятельно.
И рискуют получить осложнения в виде инсультов, сердечных приступов и т. д. Между тем эффективные способы борьбы с повышенным давлением врачам известны. И подчас они совсем несложны. Немецкий кардиолог из Технического университета Мюнхена Мартин Холле назвал простые способы снизить давление без лекарств. Для этого нужно есть меньше хлеба, сыра и колбасы, солёного, но больше овощей и ежедневно гулять минимум по 15 минут. А вот бег или езда на велосипеде совсем неполезны. Известный кардиолог, академик РАН, завкафедрой госпитальной терапии Сеченовского университета Юрий Беленков убеждён, что в наших краях более эффективен другой способ. Когда и как нужно снижать давление?
В гости к кардиологу
Юлия Борта, «АиФ»: Юрий Никитич, многие уверены, что 140 – это почти нормальное давление.
Юрий Беленков: Согласно международным рекомендациям, в идеале у человека должно быть давление 120 на 80 в любом возрасте. Есть понятие высокого нормального давления – не больше 130 на 80–85. Всё, что выше, то есть 140 на 90 и более, – это уже гипертония. За исключением людей 75 лет и старше, у которых есть выраженное сужение сонных артерий, питающих головной мозг. Для них верхний предел давления установлен в 140/90 или 145/95 мм рт. ст., потому что более низкое давление может привести к ухудшению питания мозга.
– Когда нужно снижать давление?
– Пока у человека высокое нормальное давление или пограничные показатели, тогда можно применять любые нелекарственные методы – и диету, и физическую нагрузку. Думаю, что номер один среди этих мер именно для нашей страны – это полное прекращение или резкое сокращение употребления алкоголя и курения. Это более эффективно, чем правильное питание и физкультура, вместе взятые. Если же давление стабильно 150 и выше, один только здоровый образ жизни проблемы не решит. Надо принимать лекарства. Причём не тогда, когда давление повышается, а для профилактики – чтобы оно не повышалось. Как правило, все лекарства, которые мы назначаем, начинают действовать через 2–3 часа, максимум 12 часов, и сохраняют эффект 24–27 часов. Так что не надо думать, что, если приняли таблетку, вам сразу станет лучше. Лекарство начнёт действовать только через несколько часов. Да, есть препараты типа каптоприла, которые можно положить под язык – и давление через 10–15 минут снизится. Но применяют их в экстренных случаях при очень высоком давлении. Для планового лечения лучше использовать лекарства, которые снижают давление медленно и постепенно. Важно ещё помнить: когда давление снизилось до нормальных показателей, нельзя отменять таблетки или снижать дозу.
– Есть люди с пониженным давлением, им можно не лечиться?
– Если женщина гипотоник, то есть всегда имела пониженное давление, скажем, 100–110 мм рт. ст., то для неё 130 – уже повышенное давление. И ей могут понадобиться лекарства. Всё индивидуально. Если человек чувствует себя плохо при давлении 140, надо начинать медикаментозную терапию. Если в семье у родственников была гипертония – у мамы, бабушки и т. д., значит, мужчине в 35–40 лет, а женщине перед родами следует прийти в гости к кардиологу. Очень часто у женщин из таких «гипертонических» семей повышенное давление развивается во время беременности или после родов.
Больше движения, меньше соли
– Какие есть доказанные и наиболее действенные нелекарственные методы, помогающие при гипертонии?
– «Начинающим» гипертоникам помогают физические упражнения. Когда человек физически нагружает себя – в разумных пределах и в соответствии с возрастом, – как правило, давление после нагрузки снижается. Но это не значит, что можно съесть четыре котлеты или гамбургер, а потом пойти бегать и всё будет хорошо. Физическая активность и правильное питание работают в комплексе. Выбирайте то, что вам приносит удовольствие. Я всегда говорю жёнам моих пациентов: если ваш муж любит прогулки, незачем его заставлять играть в теннис, любит плавать в бассейне – не заставляйте кататься на велосипеде. Уровень нагрузки должен быть таким, чтобы не превышать рекомендованную кардиологом предельную норму частоты сердечных сокращений, к примеру 120–130 ударов в минуту. Для этого регулярно измеряйте пульс.
– Соль нужно ограничивать?
– Мы вводим ограничения соли – бессолевую диету – только для тяжёлых гипертоников, у которых есть поражения почек. Просто убрав соль, гипертонию не вылечишь. Натрий в организме нужен. Однако не стоит превышать суточную потребность в соли – это примерно 5 г, или половина чайной ложки. Обычно эту норму мы получаем, употребляя продукты, которые покупаем в магазине. Поэтому можно порекомендовать просто не досаливать готовые блюда.
Навага против лобстера
– Средиземноморская диета тоже эффективна для профилактики высокого давления?
– Да, но в ней нет ничего мудрёного. Средиземноморской она называется потому, что в регионе Средиземноморья её впервые стали описывать. Но это не значит, что нужно питаться лобстерами и авокадо с ананасами. Употребляем обычные овощи – чеснок, лук (заметьте, начал именно с них), помидоры, огурцы. Кроме этого, оливки, оливковое масло, но можно и обычное подсолнечное или льняное, рапсовое. Из морепродуктов – обычную рыбу. Чем она севернее, тем лучше. Полезнее всего та, которую кошка любит, – то есть не сёмга, а какая-то нежирная рыба. Оптимально – треска (дешёвые навага и путассу, к слову, тоже из семейства тресковых). Можно есть спагетти из пшеницы твёрдых сортов. Плюс хлеб из муки грубого помола. И никаких булочек и тортов, разумеется. Вот и вся средиземноморская диета.
Вообще же, если ваш вес, показатели давления, холестерина, сахара в норме, значит, не нужно изводить себя диетами. Можно есть всё – в разумных пределах.