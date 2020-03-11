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Как снизить давление без лекарств? Простейшие способы от кардиолога

11.03.2020 13:50 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Как снизить давление без лекарств? Простейшие способы от кардиолога
shutterstock.com

После 50 лет от повышенного давления страдает каждый второй. Большинство о заболевании знают, но почти половина сограждан лечатся самостоя­тельно.

Как снизить давление без лекарств? Простейшие способы от кардиологаИ рискуют получить осложнения в виде инсультов, сердечных приступов и т. д. Между тем эффективные способы борьбы с повышенным давлением врачам известны. И подчас они совсем несложны. Немецкий кардиолог из Технического университета Мюнхена Мартин Холле назвал простые способы снизить давление без лекарств. Для этого нужно есть меньше хлеба, сыра и колбасы, солёного, но больше овощей и ежедневно гулять минимум по 15 минут. А вот бег или езда на велосипеде совсем неполезны. Извест­ный кардиолог, академик РАН, завкафедрой госпитальной терапии Сеченов­ского университета Юрий Беленков убеждён, что в наших краях более эффективен другой способ. Когда и как нужно снижать давление?

В гости к кардиологу

Юлия Борта, «АиФ»: Юрий Никитич, многие уверены, что 140 – это почти нормальное давление.

Юрий Беленков: Согласно международным рекомендациям, в идеале у человека должно быть давление 120 на 80 в любом возрасте. Есть понятие высокого нормального давления – не больше 130 на 80–85. Всё, что выше, то есть 140 на 90 и более, – это уже гипертония. За исключением людей 75 лет и старше, у которых есть выраженное сужение сонных артерий, питающих головной мозг. Для них верхний предел давления установлен в 140/90 или 145/95 мм рт. ст., потому что более низкое давление может привести к ухудшению питания мозга.

Как снизить давление без лекарств? Простейшие способы от кардиолога
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– Когда нужно снижать давление?

– Пока у человека высокое нормальное давление или по­граничные показатели, тогда можно применять любые нелекарственные методы – и диету, и физическую нагрузку. Думаю, что номер один среди этих мер именно для нашей страны – это полное прекращение или резкое сокращение употребления алкоголя и курения. Это более эффективно, чем правильное питание и физкультура, вместе взятые. Если же давление стабильно 150 и выше, один только здоровый образ жизни проблемы не решит. Надо принимать лекарства. Причём не тогда, когда давление повышается, а для профилактики – чтобы оно не повышалось. Как правило, все лекарства, которые мы назначаем, начинают действовать через 2–3 часа, максимум 12 часов, и сохраняют эффект 24–27 часов. Так что не надо думать, что, если приняли таблетку, вам сразу станет лучше. Лекарство начнёт действовать только через несколько часов. Да, есть препараты типа капто­прила, которые можно положить под язык – и давление через 10–15 минут снизится. Но применяют их в экстренных случаях при очень высоком давлении. Для планового лечения лучше использовать лекарства, которые снижают давление медленно и постепенно. Важно ещё помнить: когда давление снизилось до нормальных показателей, нельзя отменять таблетки или снижать дозу.

– Есть люди с пониженным давлением, им можно не лечиться?

– Если женщина гипотоник, то есть всегда имела пониженное давление, скажем, 100–110 мм рт. ст., то для неё 130 – уже повышенное давление. И ей могут понадобиться лекарства. Всё индивидуально. Если человек чувствует себя плохо при давлении 140, надо начинать медикаментозную терапию. Если в семье у род­ственников была гипертония – у мамы, бабушки и т. д., значит, мужчине в 35–40 лет, а женщине перед родами следует прийти в гости к кардиологу. Очень часто у женщин из таких «гипертонических» семей повышенное давление развивается во время беременности или после родов.

Как снизить давление без лекарств? Простейшие способы от кардиолога
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Больше движения, меньше соли

– Какие есть доказанные и наиболее действенные нелекар­ственные методы, помогающие при гипертонии?

– «Начинающим» гипертоникам помогают физиче­ские упражнения. Когда человек физически нагружает себя – в разумных пределах и в соответ­ствии с возрастом, – как правило, давление после нагрузки снижается. Но это не значит, что можно съесть четыре котлеты или гамбургер, а потом пойти бегать и всё будет хорошо. Физическая активность и правильное питание работают в ком­плексе. Выбирайте то, что вам приносит удовольствие. Я всегда говорю жёнам моих пациентов: если ваш муж любит прогулки, незачем его заставлять играть в теннис, любит плавать в бассейне – не заставляйте кататься на велосипеде. Уровень нагрузки должен быть таким, чтобы не превышать рекомендованную кардиологом предельную норму частоты сердечных сокращений, к примеру 120–130 ударов в минуту. Для этого регулярно измеряйте пульс.

– Соль нужно ограничивать?

– Мы вводим ограничения соли – бессолевую диету – только для тяжёлых гипертоников, у которых есть поражения почек. Просто убрав соль, гипертонию не вылечишь. Натрий в организме нужен. Однако не стоит превышать суточную по­требность в соли – это примерно 5 г, или половина чайной ложки. Обычно эту норму мы получаем, употребляя продукты, которые покупаем в магазине. Поэтому можно порекомендовать просто не досаливать готовые блюда.

Как снизить давление без лекарств? Простейшие способы от кардиолога
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Навага против лобстера

– Средиземноморская диета тоже эффективна для профилактики высокого давления?

– Да, но в ней нет ничего мудрёного. Средиземномор­ской она называется потому, что в регионе Средиземно­морья её впервые стали описывать. Но это не значит, что нужно питаться лобстерами и авокадо с ананасами. Употребляем обычные овощи – чеснок, лук (заметьте, начал именно с них), помидоры, огурцы. Кроме этого, оливки, оливковое масло, но можно и обычное подсолнечное или льняное, рапсовое. Из морепродуктов – обычную рыбу. Чем она севернее, тем лучше. Полезнее всего та, которую кошка любит, – то есть не сёмга, а какая-то нежирная рыба. Оптимально – треска (дешёвые навага и путассу, к слову, тоже из семейства тресковых). Можно есть спагетти из пшеницы твёрдых сортов. Плюс хлеб из муки грубого помола. И никаких булочек и тортов, разумеется. Вот и вся средиземноморская диета.  

Вообще же, если ваш вес, показатели давления, холестерина, сахара в норме, значит, не нужно изводить себя диетами. Можно есть всё – в разумных пределах.

 
 
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После 50 лет от повышенного давления страдает каждый второй. Большинство о заболевании знают, но почти половина сограждан лечатся самостоя­тельно.
 
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