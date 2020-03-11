Не жёсткая диета. Что можно, а чего нельзя в Великий пост?

Источник материала: Аргументы и факты

Многие люди стараются соблюдать установленные посты. Но держать строгий пост по силам не всякому, к нему нужно тщательно готовиться, накапливать опыт поствования, чтобы это содействовало очищению души и тела и было не во вред здоровью.

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится 18 апреля. Как рассказала валеолог Жанна АЛЕКСАНДРОВА, Великий пост - это не жесткая диета и не удобный повод похудеть, его цель - борьба с грехом через воздержание от пищи. Поэтому послабление поста разрешается пожилым, больным людям, беременным женщинам и кормящим матерям, детям, людям, несущим большую физическую нагрузку, путешествующим, когда нет возможности поститься.

Каждый должен сам определить, сколько ему требуется пищи и питья. Понемногу уменьшая количество, доведите его до того минимума, который нельзя больше сокращать, чтобы не ослабнуть. Будет неплохо, если вы постараетесь соблюдать умеренность в пище не только во время поста, но и на протяжении остального времени.

В пост важно отказаться от алкоголя, курения и других вредных привычек, от так называемой «светской жизни», сквернословия, легковесной болтовни в Интернете и т. п., греховных поступков и нехороших помыслов. Это важнее, чем отказ от скоромной пищи.

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Что рекомендуется

Во время поста - полное воздержание от:

мяса и любых мясопродуктов;

сливочного масла, молока и всех видов молочных продуктов, в т. ч. сухого молока (соевое не в счет);

яиц (включая кондитерскую сдобу).

Рыба и растительное масло позволяются по отдельным праздничным дням, красное вино – всего пару раз. Для строгих постников под запретом также сахар, шоколад, выпечка и фастфуд. Из сладостей разрешены лишь мед, сухофрукты, цукаты.

По церковному уставу различает разные степени поста:

«сухоядие» - т. е. пища не заваривается, не отваривается и уж тем более не жарится (хлеб, свежие и квашеные овощи и фрукты);

«варения без елея» – каши и вареные овощи без растительного масла;

«разрешение на вино и елей» - немного красного вина для укрепления сил постящихся по особым дням;

«разрешение на рыбу» - для монахов и священников только в Благовещение и Вербное воскресенье. Рыбную икру разрешается есть в Лазареву субботу накануне Вербного воскресения.



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Правила питания на неделю:

понедельник, среда и пятница - растительная пища без постного масла (сухоядение);

вторник и четверг - растительная пища с постным маслом;

суббота и воскресенье - растительная пища с постным маслом, а по дням особо чтимых святых плюс рыба и морепродукты.

Судите по себе: в силах ли вы выдержать такой пост по монастырскому уставу без горячего и всего один раз в день? Поэтому Церковь позволяет мирянам как послабление устава в некоторых случаях ежедневно употреблять растительное масло и вареную пищу, рыбу, но даже такая поблажка - немалое испытание для здоровья.