Не жёсткая диета. Что можно, а чего нельзя в Великий пост?

Многие люди стараются соблюдать установленные посты. Но держать строгий пост по силам не всякому, к нему нужно тщательно готовиться, накапливать опыт поствования, чтобы это содействовало очищению души и тела и было не во вред здоровью.
Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится 18 апреля. Как рассказала валеолог Жанна АЛЕКСАНДРОВА, Великий пост - это не жесткая диета и не удобный повод похудеть, его цель - борьба с грехом через воздержание от пищи. Поэтому послабление поста разрешается пожилым, больным людям, беременным женщинам и кормящим матерям, детям, людям, несущим большую физическую нагрузку, путешествующим, когда нет возможности поститься.
Каждый должен сам определить, сколько ему требуется пищи и питья. Понемногу уменьшая количество, доведите его до того минимума, который нельзя больше сокращать, чтобы не ослабнуть. Будет неплохо, если вы постараетесь соблюдать умеренность в пище не только во время поста, но и на протяжении остального времени.
В пост важно отказаться от алкоголя, курения и других вредных привычек, от так называемой «светской жизни», сквернословия, легковесной болтовни в Интернете и т. п., греховных поступков и нехороших помыслов. Это важнее, чем отказ от скоромной пищи.
Что рекомендуется
Во время поста - полное воздержание от:
- мяса и любых мясопродуктов;
- сливочного масла, молока и всех видов молочных продуктов, в т. ч. сухого молока (соевое не в счет);
- яиц (включая кондитерскую сдобу).
Рыба и растительное масло позволяются по отдельным праздничным дням, красное вино – всего пару раз. Для строгих постников под запретом также сахар, шоколад, выпечка и фастфуд. Из сладостей разрешены лишь мед, сухофрукты, цукаты.
По церковному уставу различает разные степени поста:
- «сухоядие» - т. е. пища не заваривается, не отваривается и уж тем более не жарится (хлеб, свежие и квашеные овощи и фрукты);
- «варения без елея» – каши и вареные овощи без растительного масла;
- «разрешение на вино и елей» - немного красного вина для укрепления сил постящихся по особым дням;
- «разрешение на рыбу» - для монахов и священников только в Благовещение и Вербное воскресенье. Рыбную икру разрешается есть в Лазареву субботу накануне Вербного воскресения.
Правила питания на неделю:
- понедельник, среда и пятница - растительная пища без постного масла (сухоядение);
- вторник и четверг - растительная пища с постным маслом;
- суббота и воскресенье - растительная пища с постным маслом, а по дням особо чтимых святых плюс рыба и морепродукты.
Судите по себе: в силах ли вы выдержать такой пост по монастырскому уставу без горячего и всего один раз в день? Поэтому Церковь позволяет мирянам как послабление устава в некоторых случаях ежедневно употреблять растительное масло и вареную пищу, рыбу, но даже такая поблажка - немалое испытание для здоровья.