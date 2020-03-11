Детские сады и школы из-за коронавируса закрывают в Польше и Украине

Источник материала: Вороновская газета





Из-за распространения коронавируса COVID-19 с 16 марта на две недели закрываются все школы и вузы Польши, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Премьер отметил, что эпидемия коронавируса может стать очень грозной, поэтому действовать нужно на опережение. По последним данным, в Польше подтверждены 25 случаев заражения коронавирусом.

Также с 12 марта до конца месяца на карантин закроют школы, детские сады и вузы Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Он сказал, что хоть в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, власти решили не ждать и обезопасить жителей города.

Напомним, что в Беларуси на сегодняшний день с диагнозом COVID-19 в больницах находятся 12 пациентов. Ранее министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что ситуация по коронавирусу в стране контролируемая. Также в Минздраве Беларуси сообщали о трех излеченных от коронавирусной инфекции пациентах.

ont.by