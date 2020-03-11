Все учреждения образования Беларуси работают в штатном режиме — Минобразования

Источник материала: Вороновская газета





Все учреждения образования Беларуси работают в штатном режиме. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования.

«На данный момент все учреждения образования Беларуси работают в штатном режиме. Закрытие школ в связи с коронавирусом пока не планируется, а если возникнет такая необходимость, то решение будет принимать Министерство здравоохранения», — рассказали в ведомстве.

В учреждениях образования соблюдаются все профилактические меры и рекомендации Минздрава. Также учреждения образования снабжены необходимыми санитарно-гигиеническими средствами. «Просим соблюдать правила личной гигиены. При малейших признаках заболевания нужно вызывать врача или обращаться к медицинским работникам», — добавили в Министерстве образования.

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