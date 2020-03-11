Новая технология спасла ребенка от тяжелой пневмонии

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Как рассказал директор РНПЦ детской хирургии Константин ДРОЗДОВСКИЙ, в Беларуси впервые спасли ребенка от тяжелой пневмонии при помощи аппарата ЭКМО.



Директор РНПЦ детской хирургии Константин ДРОЗДОВСКИЙ. Фото: Фото из открытых источников

Эта технология появилась в РНПЦ несколько лет назад. После закупки еще нескольких аппаратов ЭКМО для клиники, на ее базе планируют создать ЭКМО-центр. Это, по словам Константина Дроздовского, позволит забирать детей из всех больниц Беларуси с тяжелой пневмонией при невозможности справиться с ней другими способами.

Хирурги столкнулись с этим случаем 21 февраля.

- К нам обратились коллеги из Городской детской инфекционной клинической больницы Минска за помощью ребенку, который имел острую респираторную инфекцию и пневмонию вирусной причины, - восстанавливает хронологию событий директор РНПЦ детской хирургии. – Состояние ребенка было тяжелое. Его экстренно подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) - это так называемый аппарат «сердце-легкое». Ребенок к тому времени уже практически сам не дышал, и без этого метода он бы погиб.

Через 7 дней инфекция отступила, и ребенок снова задышал сам. Через 7 суток отключили аппарат ЭКМО, еще через 5 дней пациент был отлучен от аппарата искусственной вентиляции, еще 5-7 дней он находился на поддержке. Сейчас чувствует себя неплохо.

Константин Дроздовский резюмировал:

- Такая помощь при пневмонии, которая могла привести к неблагоприятному исходу, в Беларуси была впервые оказана ребенку 3,5 лет. Благодаря новой технологии ему удалось спасти жизнь.