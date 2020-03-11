ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новая технология спасла ребенка от тяжелой пневмонии

11.03.2020 17:45 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Новая технология спасла ребенка от тяжелой пневмонии
Фото из открытых источников

Как рассказал директор РНПЦ детской хирургии Константин ДРОЗДОВСКИЙ, в Беларуси впервые спасли ребенка от тяжелой пневмонии при помощи аппарата ЭКМО.

Новая технология спасла ребенка от тяжелой пневмонии
Директор РНПЦ детской хирургии Константин ДРОЗДОВСКИЙ. Фото: Фото из открытых источников

Эта технология появилась в РНПЦ несколько лет назад. После закупки еще нескольких аппаратов ЭКМО для клиники, на ее базе планируют создать ЭКМО-центр. Это, по словам Константина Дроздовского, позволит забирать детей из всех больниц Беларуси с тяжелой пневмонией при невозможности справиться с ней другими способами.

Хирурги столкнулись с этим случаем 21 февраля.

- К нам обратились коллеги из Городской детской инфекционной клинической больницы Минска за помощью ребенку, который имел острую респираторную инфекцию и пневмонию вирусной причины, - восстанавливает хронологию событий директор РНПЦ детской хирургии. – Состояние ребенка было тяжелое. Его экстренно подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) - это так называемый аппарат «сердце-легкое». Ребенок к тому времени уже практически сам не дышал, и без этого метода он бы погиб.

Через 7 дней инфекция отступила, и ребенок снова задышал сам. Через 7 суток отключили аппарат ЭКМО, еще через 5 дней пациент был отлучен от аппарата искусственной вентиляции, еще 5-7 дней он находился на поддержке. Сейчас чувствует себя неплохо.

Константин Дроздовский резюмировал:

- Такая помощь при пневмонии, которая могла привести к неблагоприятному исходу, в Беларуси была впервые оказана ребенку 3,5 лет. Благодаря новой технологии ему удалось спасти жизнь.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помощь при пневмонии, которая могла привести к неблагоприятному исходу, в Беларуси была впервые оказана ребенку 3,5 лет. Благодаря новой технологии ему удалось...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Все учреждения образования Беларуси работают в штатном режиме — Минобразования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика