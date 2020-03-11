Гродненка, у которой обнаружен коронавирус, сдала анализы на границе. Все контакты первого уровня установлены и госпитализируются

Источник материала: Вороновская газета





Как сообщил главный государственный санитарный врач Гродненской области Николай Кендыш, гродненка , у которой выявлен коронавирус, сдала анализы при пересечении границы. Таким образом областная санитарная служба обследует всех, кто прибывает из эпиднеблагополучных стран. На сегодняшний день обследован 861 человек, прибывший из Италии. Только у одного человека тест показал положительный результат — это гродненка, которая пересекала границу на КПП «Привалка» с понедельника на вторник на этой неделе. Во вторник она сама вызвала «скорую» и была госпитализирована в областную инфекционную больницу. До этого она оставалась дома, не посещала никакие общественные места. Симптомов респираторной инфекции при пересечении границы у нее не было. Тем не менее, все, кто был с ней в контакте по пути следования в Гродно и при пересечении границы установлены — 19 человек госпитализируют в областную инфекционную больницу, где они будут находиться под наблюдением врачей.

Николай Кендыш отметил, что санитарная служба на границе работает в усиленном режиме. Все пересекающие границу в направлении нашей страны получают памятки о коронавирусе, а прибывающие из эпиднеблагополучных стран проходят углубленное обследование.

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