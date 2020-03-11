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Гродненка, у которой обнаружен коронавирус, сдала анализы на границе. Все контакты первого уровня установлены и госпитализируются

11.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Гродненка, у которой обнаружен коронавирус, сдала анализы на границе. Все контакты первого уровня установлены и госпитализируются

Как сообщил главный государственный санитарный врач Гродненской  области Николай Кендыш, гродненка, у которой  выявлен коронавирус, сдала анализы при пересечении границы. Таким  образом областная санитарная служба   обследует всех, кто прибывает из эпиднеблагополучных стран.  На сегодняшний день  обследован 861 человек, прибывший из Италии.  Только у одного человека  тест показал положительный  результат  — это гродненка,  которая пересекала границу на КПП «Привалка» с понедельника на вторник на этой неделе.  Во вторник  она  сама  вызвала «скорую» и была  госпитализирована в областную инфекционную больницу.  До этого она оставалась дома, не посещала никакие общественные места. Симптомов  респираторной инфекции при пересечении границы  у  нее не было. Тем не менее, все, кто  был с ней в контакте  по пути следования в Гродно и при пересечении границы установлены   —  19 человек  госпитализируют в областную инфекционную больницу, где они будут находиться под наблюдением врачей. 

 

Николай Кендыш отметил, что санитарная служба на границе работает в усиленном режиме.  Все  пересекающие границу в направлении нашей страны получают памятки о  коронавирусе,  а прибывающие из эпиднеблагополучных стран  проходят  углубленное обследование.

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Как сообщил главный государственный санитарный врач Гродненской  области Николай Кендыш, гродненка, у которой  выявлен коронавирус, сдала анализы при...
 
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