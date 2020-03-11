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Гродненка, у которой обнаружен коронавирус, сдала анализы на границе. Все контакты первого уровня установлены и госпитализируются
11.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Как сообщил главный государственный санитарный врач Гродненской области Николай Кендыш,
Николай Кендыш отметил, что санитарная служба на границе работает в усиленном режиме. Все пересекающие границу в направлении нашей страны получают памятки о коронавирусе, а прибывающие из эпиднеблагополучных стран проходят углубленное обследование.
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Гродненка, у которой обнаружен коронавирус, сдала анализы на границе. Все контакты первого уровня установлены и госпитализируются
Как сообщил главный государственный санитарный врач Гродненской области Николай Кендыш, гродненка, у которой выявлен коронавирус, сдала анализы при...
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