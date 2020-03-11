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Пациентка, у которой подтвержден случай заболевания коронавируса, проследовала через пункт пропуска Привалка
11.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Пояснила официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич.
Напомним, 62-летняя женщина прибыла из Италии в Гродно ночью с понедельника на вторник. С учетом эпиднеблагополучия страны пребывания, она сама обратилась за медицинской помощью. Во вторник днем была доставлена бригадой «скорой» и госпитализирована в областную инфекционную больницу. Никаких проявлений респираторной инфекции не наблюдалось. Однако сегодня получено лабораторное подтверждение наличия у нее коронавируса.
Все контакты первого уровня установлены и взяты под наблюдение, сообщает
Сотрудники пограничной службы, осуществлявшие оформление, также будут помещены под санитарно-карантинный контроль.
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Пациентка, у которой подтвержден случай заболевания коронавируса, проследовала через пункт пропуска Привалка
Пояснила официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич. Напомним, 62-летняя женщина прибыла из Италии в Гродно ночью с понедельника на...
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