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Пациентка, у которой подтвержден случай заболевания коронавируса, проследовала через пункт пропуска Привалка

11.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пациентка, у которой подтвержден случай заболевания коронавируса, проследовала через пункт пропуска Привалка

Пояснила официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич.

Напомним, 62-летняя женщина прибыла из Италии в Гродно ночью с понедельника на вторник. С учетом эпиднеблагополучия страны пребывания, она сама обратилась за медицинской помощью. Во вторник днем была доставлена бригадой «скорой» и госпитализирована в областную инфекционную больницу. Никаких проявлений респираторной инфекции не наблюдалось. Однако сегодня получено лабораторное подтверждение наличия у нее коронавируса.

   Все контакты первого уровня установлены и взяты под наблюдение, сообщает Telegram-канал Гродно Медиа Group со ссылкой на официального представителя Гродненской пограничной группы Надежду Масевич.

 

Сотрудники пограничной службы, осуществлявшие оформление, также будут помещены под санитарно-карантинный контроль.

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Пояснила официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич. Напомним, 62-летняя женщина прибыла из Италии в Гродно ночью с понедельника на...
 
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