ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Недосып, стресс, сиденья с подогревом. Что убивает потенцию?

12.03.2020 11:01 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Недосып, стресс, сиденья с подогревом. Что убивает потенцию?
shutterstock.com

Мужчина, испытывающий проблемы с потенцией, обычно идет не к врачу, а в аптеку и сразу просит что-нибудь «посильнее и поэффективнее». Каково же бывает его разочарование, когда «бронебойное» лекарство не помогает. Почему фармакологические средства зачастую не дают эффекта и можно ли поднять потенцию без помощи медикаментов?

Рассказывает доктор медицинских наук, профессор Роман Роживанов:

— Неслучайно большинство подобных препаратов отпускаются строго по рецепту. Эта терапия имеет не только противопоказания, но и ограниченное действие. Например, они «не работают» у мужчин, у которых имеется дефицит тестостерона. Поэтому принимать их при наличии гормонального дефицита бессмысленно. Чтобы препарат для улучшения потенции показал свою силу, сначала требуется ликвидировать гормональный дисбаланс.

Недосып, стресс, сиденья с подогревом. Что убивает потенцию? Ореховедение. Можно ли поумнеть от арахиса и улучшить потенцию кешью?

Как это сделать?

Самое простое — с помощью тех же медикаментов. Однако к фармакологии врачи прибегают только если пациент страдает необратимым гипогонадизмом. В этом случае ему назначается андрогензаместительная терапия.

Остальным мужчинам рекомендуется устранить негативные факторы, которые «убивают» потенцию. К ним относятся

1. Проблемы со сном. Все гормоны вырабатываются в соответствии с циркадным ритмом. Если человек нарушает ритмы сна — нарушается и выработка гормонов.

2. Стресс. С точки зрения эволюции, половая функция нужна прежде всего для размножения и последующего выживания потомства. Поскольку потомство может выжить только в благоприятной среде, в неблагоприятной обстановке организму нет смысла тратить силы на собственное воспроизводство. Поэтому стресс подавляет как влечение, так и выработку половых гормонов.

3. Ожирение. При лишнем весе образуется дополнительная жировая ткань, которая также дает патологический синтез гормонов и тем самым подавляет синтез необходимых.

4. Интоксикация (отравление) любого происхождения. Чужеродные химические вещества влияют на рецепторы и также нарушают регуляцию гормонов.

Недосып, стресс, сиденья с подогревом. Что убивает потенцию?
Про «клубничку». Выявлены главные продукты для мужской потенции
Подробнее

5. Возраст. У всех мужчин после 30 лет в норме начинается инволюция половой системы — с этого возраста уровень тестостерона постепенно снижается. Возраст формирования проблем зависит от того, какой пик гормонов был у мужчины в пубертатном периоде и какова скорость снижения уровня тестостерона, которая зависит от образа жизни.

Если у мужчины есть ожирения и гиподинамия, то к гипогонадизму (дефициту тестостерона) можно прийти уже в 30 лет. Если не иметь факторов риска вовсе, к этому состоянию можно не подойти и к 80 годам.

6. Прием стероидных препаратов. Формулы основных анаболиков по своей структуре очень похожи на естественные стероидные гормоны, и, соответственно, гипофизом и гипоталамусом они так и распознаются. А поскольку регулятор считает, что в организме их переизбыток, то дает команду отключить выработку собственных гормонов.

Ряд анаболиков даже тестировался для создания мужского гормонального контрацептива. От этой идеи позже отказались — исследования показали, что сперматогенез подавляется не полностью (то есть как контрацептив анаболик неэффективен), зато после их приема возникает риск, что нормальная выработка собственных гормонов так и не восстановится.

Если говорить не только о тестостероне, а еще и о выработке сперматозоидов, их производство также нарушает гиподинамия, при которой происходит застой крови в органах малого таза.

Недосып, стресс, сиденья с подогревом. Что убивает потенцию? Солнце повышает потенцию?

7. Перегрев органов мошонки. Яички не просто так находятся вне тела. Для их нормальной работы температура должна быть на 2-3 градуса ниже, чем температура организма. Если мужчина носит тесное белье, часто использует подогрев сидения или подолгу находится в вынужденной позе (что одновременно дает перегрев и гиподинамию), это также негативно влияет на половую функцию.

Если речь не идет об необратимом нарушении функции яичка (например, в результате травмы), прогноз вполне благоприятен. Изменение образа жизни в большинстве случае приводит к полной и безоговорочной ликвидации дефицита тестостерона.

Кстати, нормализация выработки половых гормонов улучшает не только интимную жизнь. Достаточный уровень мужских половых гормонов в крови делает мышцы сильными, кости — крепкими и служит профилактикой ожирения.

Как мужчина может заподозрить, что у него не хватает половых гормонов?

В большинстве случае главные симптомы гормональной недостаточности — снижение либидо (полового влечения) и нарушения эректильной функции. Но поскольку такая симптоматика может отмечаться и при других болезнях, врачи обычно рекомендуют сдать анализ на половые гормоны.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему фармакологические средства зачастую не дают эффекта и можно ли поднять потенцию без помощи медикаментов?
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Загадочная температура. Что такое термоневроз и кому он грозит?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика