Недосып, стресс, сиденья с подогревом. Что убивает потенцию?

Источник материала: Аргументы и факты

Мужчина, испытывающий проблемы с потенцией, обычно идет не к врачу, а в аптеку и сразу просит что-нибудь «посильнее и поэффективнее». Каково же бывает его разочарование, когда «бронебойное» лекарство не помогает. Почему фармакологические средства зачастую не дают эффекта и можно ли поднять потенцию без помощи медикаментов?

Рассказывает доктор медицинских наук, профессор Роман Роживанов:

— Неслучайно большинство подобных препаратов отпускаются строго по рецепту. Эта терапия имеет не только противопоказания, но и ограниченное действие. Например, они «не работают» у мужчин, у которых имеется дефицит тестостерона. Поэтому принимать их при наличии гормонального дефицита бессмысленно. Чтобы препарат для улучшения потенции показал свою силу, сначала требуется ликвидировать гормональный дисбаланс.

Как это сделать?

Самое простое — с помощью тех же медикаментов. Однако к фармакологии врачи прибегают только если пациент страдает необратимым гипогонадизмом. В этом случае ему назначается андрогензаместительная терапия.

Остальным мужчинам рекомендуется устранить негативные факторы, которые «убивают» потенцию. К ним относятся

1. Проблемы со сном. Все гормоны вырабатываются в соответствии с циркадным ритмом. Если человек нарушает ритмы сна — нарушается и выработка гормонов.

2. Стресс. С точки зрения эволюции, половая функция нужна прежде всего для размножения и последующего выживания потомства. Поскольку потомство может выжить только в благоприятной среде, в неблагоприятной обстановке организму нет смысла тратить силы на собственное воспроизводство. Поэтому стресс подавляет как влечение, так и выработку половых гормонов.

3. Ожирение. При лишнем весе образуется дополнительная жировая ткань, которая также дает патологический синтез гормонов и тем самым подавляет синтез необходимых.

4. Интоксикация (отравление) любого происхождения. Чужеродные химические вещества влияют на рецепторы и также нарушают регуляцию гормонов.



Про «клубничку». Выявлены главные продукты для мужской потенции Подробнее

5. Возраст. У всех мужчин после 30 лет в норме начинается инволюция половой системы — с этого возраста уровень тестостерона постепенно снижается. Возраст формирования проблем зависит от того, какой пик гормонов был у мужчины в пубертатном периоде и какова скорость снижения уровня тестостерона, которая зависит от образа жизни.

Если у мужчины есть ожирения и гиподинамия, то к гипогонадизму (дефициту тестостерона) можно прийти уже в 30 лет. Если не иметь факторов риска вовсе, к этому состоянию можно не подойти и к 80 годам.

6. Прием стероидных препаратов. Формулы основных анаболиков по своей структуре очень похожи на естественные стероидные гормоны, и, соответственно, гипофизом и гипоталамусом они так и распознаются. А поскольку регулятор считает, что в организме их переизбыток, то дает команду отключить выработку собственных гормонов.

Ряд анаболиков даже тестировался для создания мужского гормонального контрацептива. От этой идеи позже отказались — исследования показали, что сперматогенез подавляется не полностью (то есть как контрацептив анаболик неэффективен), зато после их приема возникает риск, что нормальная выработка собственных гормонов так и не восстановится.

Если говорить не только о тестостероне, а еще и о выработке сперматозоидов, их производство также нарушает гиподинамия, при которой происходит застой крови в органах малого таза.

7. Перегрев органов мошонки. Яички не просто так находятся вне тела. Для их нормальной работы температура должна быть на 2-3 градуса ниже, чем температура организма. Если мужчина носит тесное белье, часто использует подогрев сидения или подолгу находится в вынужденной позе (что одновременно дает перегрев и гиподинамию), это также негативно влияет на половую функцию.

Если речь не идет об необратимом нарушении функции яичка (например, в результате травмы), прогноз вполне благоприятен. Изменение образа жизни в большинстве случае приводит к полной и безоговорочной ликвидации дефицита тестостерона.

Кстати, нормализация выработки половых гормонов улучшает не только интимную жизнь. Достаточный уровень мужских половых гормонов в крови делает мышцы сильными, кости — крепкими и служит профилактикой ожирения.

Как мужчина может заподозрить, что у него не хватает половых гормонов?

В большинстве случае главные симптомы гормональной недостаточности — снижение либидо (полового влечения) и нарушения эректильной функции. Но поскольку такая симптоматика может отмечаться и при других болезнях, врачи обычно рекомендуют сдать анализ на половые гормоны.