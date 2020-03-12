Загадочная температура. Что такое термоневроз и кому он грозит?

Источник материала: Аргументы и факты

Температура от нервов — таким явлением профессиональных психологов и неврологов не удивить. Ведь тело человека чутко реагирует на различные процессы, происходящие в нервной системе. Стоит только чуть-чуть поднапрячься или переусердствовать с нагрузками, как организм отзовется повышением температуры. О том, что собой представляет термоневроз, кто ему подвержен больше других и к каким последствиям он может привести, "АиФ" рассказала клинический психолог, нейропсихолог Ирина Хвингия.

Суть проблемы

Официально как такового диагноза «термоневроз» не существует. Но явление само по себе есть. Под термоневрозом обычно понимают психосоматическое заболевание, когда у человека отмечается в течение длительного периода повышение температуры. Цифры при этом будут субфебрильными, т. е. колебаться температура будет в промежутке 37-37,5 градуса. Это одно из проявлений вегето-сосудистой дистонии, а некоторые специалисты и вовсе считают такое положение дел признаком депрессии.

Выделяют два вида термоневрозов: психогенный, возникающий на фоне стресса, и нейрогенный, когда на мозг воздействуют гематомы, кисты и прочие образования, которые давят на центры терморегуляции.

В случае если мы говорим про опухоль, тут придется регулярно обследоваться и наблюдаться. Если опухоль не растет, люди с этим прекрасно живут долгие годы. При этом обычно рекомендуется раз в год проходить через процедуру МРТ, чтобы детально отслеживать состояние образования.

Температура психогенного характера может быть повышена длительное время: от нескольких дней до нескольких лет. Все зависит от того, кто и как помогает человеку справляться с нарушением. Если все пущено на самотек, ситуация может быть длительной.

О термоневрозе мы говорим, когда температура неизменна в течение дня и на протяжении нескольких дней как минимум. Например, если она все время стоит на отметке 37,2 или 37,3. Для исключения факторов, влияющих на температуру, и определения более точного диагноза рекомендуется составлять график температуры. Показатели надо замерять трижды за сутки. Первый раз — через 20-30 минут после сна. Сразу же, не вставая с постели, не надо, т. к. после пробуждения у всех температура слегка повышена. Затем замеры проводят днем без привязки к приемам пищи. И третье измерение — перед сном.



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Кто подвержен

Психогенный вариант — это больше тема для подростков и людей более старшего возраста. Ведь нагрузки растут. Например, для детей это повышенная ответственность в школе. Большое количество занятий, дополнительные кружки и секции. Происходит обычное переутомление, организм не выдерживает и выдает такую реакцию.

Подобное состояние характерно для людей с истероидным типом личности, тех, кто подвержен ипохондрии, мнительности, тех, кто склонен к разным типам психосоматики. Потому что они первыми реагируют на стресс, а повышение температуры тела — самая простая реакция.

Последствия проблемы

Термоневроз, который длится долгое время, сказывается на здоровье человека. Причем неважно, детский организм или взрослый. Дети, как правило, становятся раздражительными на его фоне. А взрослые быстрее истощаются. Естественно, все это сказывается на работоспособности, т. к. сил постоянно не хватает. При постоянно повышенной температуре организму требуется больше сил, чтобы концентрировать внимание и память.

Бывают ситуации и потяжелее, когда проявляются такие симптомы, как обмороки, аритмии, головные боли, иногда бессонница. Но все же по большей части термоневроз проходит бессимптомно, сопровождаясь только повышением температуры и раздражительностью. На этом фоне ощутимо снижается качество жизни.



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Как справляться

Конечно же, в первую очередь надо идти к врачу. Ведь сегодня в интернете есть немало «экспертных» статей с описанием диагнозов, симптомов и признаков, начитавшись которых человек может решить, что все в порядке, сам поставит диагноз и ничего не предпримет. А в это время в организме могут развиваться всевозможные болезни, ведь причин для повышения температуры много.

Поэтому, даже если мы подозреваем термоневроз, необходимо обязательно пройти хотя бы минимум обследований: взять кровь на анализ (как общий, так и биохимический), сдать мочу, сделать УЗИ мозга по возможности, электроэнцефалограмму, показаться неврологу, исключить наличие образований в мозге. Это позволит исключить воспаление сосудов, признаков сдавления. Стоит пройти и анализ на паразитов, потому что обычные глисты тоже нередко вызывают подъем температуры.

Также для диагностики используют так называемую «аспириновую пробу». Использование такого препарата нацелено на снижение температуры тела. Проводят ее так: под контролем специалиста дают пациенту препарат, и, если через полчаса температура не снижается, появляется основание проверять и на термоневроз. Естественно, после исключения всего остального. «Аспириновую пробу» проводят и для детей старше 12 лет: после этого возраста применение ацетилсалициловой кислоты не несет угрозы здоровью ребенка.

Если говорить про успокоительные, про которые думает любой человек, если речь идет о переутомлении и стрессе, то тут тоже надо быть поаккуратнее. Ведь сначала следует определиться с тем, из-за чего возникло это состояние. Есть рекомендация использовать расслабляющий массаж, пока идет обследование, это позволит компенсировать ситуацию и добиться психологического комфорта.

Результат лечения напрямую зависит от того, как пройдет терапия. Тут главное — провести ее до конца, а не следовать принципу «как полегчало, так и прекращаем лечение». Ведь в этот момент как раз может произойти рецидив. Потому что задача психологов — в первую очередь снять проблему, а уж потом корректировать ее. То есть человека надо научить справляться с такими проблемами самостоятельно, иначе ситуация не будет проработана и может повториться. Задача психолога — сделать так, чтобы человек к нему больше не обратился с этой проблемой.