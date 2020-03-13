ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Врач-психиатр ЦРБ Валерия Евдокимова рассказала как наладить сон

13.03.2020 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Как известно, во сне мы проводим около трети своей жизни. Установлено, что ежедневный 7-8 часовой сон нужен для того, чтобы чувствовать себя отдохнувшим и бодрым. А вот недосыпание может грозить серьезными проблемами со здоровьем, начиная от головных болей и заканчивая психическими расстройствами. Как наладить сон, читателям «Авангарда» рассказала врач-психиатр центральной районной больницы Валерия ЕВДОКИМОВА:

Врач-психиатр ЦРБ Валерия Евдокимова рассказала как наладить сон

– Одна из частых жалоб на приеме практически у любого врача амбулаторной службы – это нарушение сна. Его признаки могут у себя наблюдать люди в разном возрасте и с разным состоянием здоровья. По статистике, около 8-15% населения планеты жалуются на плохой сон, а порядка 9-11% взрослых вынуждены применять снотворные средства.

В норме сон человека составляет примерно 6-8 часов. Некоторые специалисты считают, что женщинам требуется дополнительный час сна, потому что они более эмоциональны. Детям для нормальной работы организма необходимо спать не меньше 10 часов в сутки.

В зависимости от причины нарушения сна различают первичную и вторичную бессонницу. При первичной бессоннице отсутствуют какие-либо органические или неврологические причины. В основе вторичной лежат тревожно-депрессивные расстройства, сопутствующие соматические заболевания, прием определенных препаратов (диуретиков, оральных контрацептивов), неблагоприятные факторы (алкоголь и кофеиносодержащие напитки, нерегулярное и некачественное питание, работа в ночные смены, неправильно подобранные подушка и матрац). Проблемы со сном могут встречаться при таких состояниях, как стенокардия, сердечная недостаточность, аллергия, менопауза и т.д.

Чтобы наладить режим сна или провести его «гигиену», необходимо ложиться и вставать в одно и то же время, исключить употребление кофеиносодержащих напитков во второй половине дня. При сидячей работе перед сном старайтесь прогуливаться на свежем воздухе, спите на умеренно мягкой, удобной и ровной кровати в тишине и в темноте, что будет способствовать выработке мелатонина – гормона, отвечающего за регуляцию сна. Поддерживайте в спальне необходимую для здорового сна температуру 18-25 градусов.

Кроме того, не употребляйте перед сном тяжелую и жирную пищу, ограничьтесь легким ужином за 1,5-2 часа до сна. Про курение и алкоголь тоже лучше забыть. Не ложитесь в постель с холодными ногами. Не рекомендуется смотреть в постели телевизор или играть в компьютерные игры, класть возле себя работающие электроприборы.

Людям старше 65 лет нежелательно спать в дневное время, так как в этом возрасте постепенно снижается уровень ощущения сонливости, который нужно смещать максимально близко к вечеру. Если же вам меньше 65 и нет проблем с засыпанием ночью, то спать днем можно и даже полезно. Старайтесь не заострять внимание на бессоннице, ведь обычно сон приходит тогда, когда мы о нем не думаем.
Если все же проблемы со сном не перестают вас беспокоить, обратитесь к доктору. Врач общей практики даст рекомендации по соблюдению режима сна, питания или при необходимости направит к нужному специалисту. Невролог может исключить неврологические причины бессонницы, назначить снотворные средства. Психотерапевт поможет, если причина нарушения сна кроется в недавно пережитом стрессовом событии, тревожно-депрессивных расстройствах, психосоматических расстройствах и т.д. Можно обратиться и к другим врачам, если проблемы связаны с основным заболеванием.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как известно, во сне мы проводим около трети своей жизни. Установлено, что ежедневный 7-8 часовой сон нужен для того, чтобы чувствовать себя отдохнувшим...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика