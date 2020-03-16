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В Лидском районе дальнобойщик, вернувшийся из Италии, пожаловался на температуру, сдал анализ на коронавирус, а после сбежал из инфекционного отделения

16.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Лидском районе дальнобойщик, вернувшийся из Италии, пожаловался на температуру, сдал анализ на коронавирус, а после сбежал из инфекционного отделения

Житель одной из деревень Дубровенского сельсовета, позвонил в скорую помощь, сказал, что вернулся из рейса в Италию и плохо себя чувствует.

Казалось, совсем недавно город полнился слухами о путешественниках, которые вернулись из Китая и находились под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфицирование коронавирусом, пишет «Лідская газета».

Ситуация разрешилась благополучно, проведенные анализы молодых людей на COVID19 показали отрицательный результат… Но только стала забываться эта история, как в социальных сетях начала распространятся другая – о сбежавших от врачей мужчине с сыном, больных коронавирусом, которые где-то ходят, бродят, распространяя инфекцию.

Что же произошло на самом деле? Как оказалось, на минувшей неделе 46-летний житель одной из деревень Дубровенского сельсовета, позвонил в скорую помощь, сказал, что вернулся из рейса в Италию и плохо себя чувствует. К нему сразу же была отправлена бригада скорой медицинской помощи, которая доставила мужчину в приемный покой инфекционного отделения Лидской ЦРБ, где был взят мазок для исследования.

Далее события развивались следующим образом: доктор, осмотрев в приемном покое мужчину, сказал, что надо пройти медосвидетельствование на определение степени алкогольного опьянения. Услышав об этом, мужчина сбежал из приемного покоя. Можно только предполагать, почему он это сделал. Вероятнее всего, потому, что находился в нетрезвом состоянии и боялся, что это скажется на дальнейшей работе в качестве водителя-дальнобойщика? Это только предположение, поскольку ответственности  в данном случае не было бы – не за рулем же он находился, когда к нему приехали врачи. Однако повторим,  это только одна из версий.

В тот же день к сбежавшему пациенту были направлены врачи, которым на этот раз дверь не открыли. Два дня мужчина сидел взаперти, решив, видимо, самоизолироваться на время уточнения диагноза – не открывал двери ни медицинским работникам, ни сотрудникам милиции. В школу не ходил и его сын. На связь мужчина вышел только после того, как стал известен результат анализов – отрицательный. К слову, не зная его, «дезертир» беспокоился и звонил в Минск, чтобы узнать результат.

Как сообщил главный врач Лидской ЦРБ Вадим Трубчик, на данный момент врачебный контроль в отношении сельчанина снят.

После всего этого напрашивается вопрос: хорошо, что человек оказался неинфицированным, а если бы нет? Что тогда? С учетом меняющейся обстановки в мире, все большей его глобализации, не пришло ли время на законодательном уровне внести в Административный кодекс Республики Беларусь статью об ответственности за уклонение от медицинского обследования и невыполнения врачебных указаний в период эпидемии, пандемии?

Мы не должны становится заложниками чьих-то безалаберности и наплевательского отношения как к собственному благополучию, так и к благополучию других людей. Большинство наших земляков, как заверяют врачи, ответственно относятся к своему здоровью и не подвергают опасности быть зараженными близких, всех окружающих.

И пускай эти меры покажутся кому-то излишними, однако именно они в случае реальной угрозы распространения опасных вирусов станут той преградой, которая защитит людей от грустной перспективы пополнить число инфицированных.

lidanews.by

 
Теги: Минск
 
 
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Житель одной из деревень Дубровенского сельсовета, позвонил в скорую помощь, сказал, что вернулся из рейса в Италию и плохо себя чувствует. Казалось, совсем недавно...
 
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