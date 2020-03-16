БГУ переносит лекции на более поздний срок

Источник материала: Аргументы и факты

В БГУ принято решение перенести лекционные курсы для всех факультетов на более поздний срок, сообщается на сайте вуза.

Речь не идет о переводе на дистанционное обучение и отмену занятий, а касается временных изменений в графике учебного процесса с целью избежания массового скопления людей, поясняется в информации. В ближайший период рекомендовано использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых УСР (управляемая самостоятельная работа студентов), консультации, лабораторные и др.

Также в вузе напомнили, что в БГУ принят комплекс мер по усилению профилактики распространения коронавируса среди студентов и сотрудников. Среди них: