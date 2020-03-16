БГУ переносит лекции на более поздний срок

В БГУ принято решение перенести лекционные курсы для всех факультетов на более поздний срок, сообщается на сайте вуза.
Речь не идет о переводе на дистанционное обучение и отмену занятий, а касается временных изменений в графике учебного процесса с целью избежания массового скопления людей, поясняется в информации. В ближайший период рекомендовано использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых УСР (управляемая самостоятельная работа студентов), консультации, лабораторные и др.
Также в вузе напомнили, что в БГУ принят комплекс мер по усилению профилактики распространения коронавируса среди студентов и сотрудников. Среди них:
- ограничено посещение студенческих общежитий в течение ближайшего месяца, кроме проживающих в них лиц;
- в местах массового скопления людей, холлах и санузлах установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук;
- увеличено количество влажных уборок учебных, административных корпусов и общежитий с использованием дезинфицирующих средств;
- во всех учебных корпусах, общежитиях размещены информационные стенды по профилактике коронавируса;
- ограничено проведение массовых мероприятий.