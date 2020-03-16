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БГУ переносит лекции на более поздний срок

16.03.2020 11:40 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БГУ переносит лекции на более поздний срок
АиФ

В БГУ принято решение перенести лекционные курсы для всех факультетов на более поздний срок, сообщается на сайте вуза.

Речь не идет о переводе на дистанционное обучение и отмену занятий, а касается временных изменений в графике учебного процесса с целью избежания массового скопления людей, поясняется в информации. В ближайший период рекомендовано использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых УСР (управляемая самостоятельная работа студентов), консультации, лабораторные и др.
Также в вузе напомнили, что в БГУ принят комплекс мер по усилению профилактики распространения коронавируса среди студентов и сотрудников. Среди них:

  •  ограничено посещение студенческих общежитий в течение ближайшего месяца, кроме проживающих в них лиц;
  • в местах массового скопления людей, холлах и санузлах установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук;
  • увеличено количество влажных уборок учебных, административных корпусов и общежитий с использованием дезинфицирующих средств;
  •  во всех учебных корпусах, общежитиях размещены информационные стенды по профилактике коронавируса;
  • ограничено проведение массовых мероприятий.

 
 
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В ближайший период рекомендовано использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых УСР (управляемая...
 
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