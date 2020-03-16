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В Дубровенском районе задержали перевозчика рыбной продукции

16.03.2020 — Новости Здоровья | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровенском районе задержали перевозчика рыбной продукции

Витебские таможенники пресекли ввоз на территорию Беларуси рыбной продукции без товаросопроводительных документов.

Транспортное средство Renault, ехавшее из России, остановили в Дубровенском районе. При проверке установили, что в грузовом отсеке микроавтобуса находилось около 700 кг рыбной продукции стоимостью более Br3 тыс. — пресервы, вяленая и сушеная рыба в ассортименте. На перемещаемый товар водитель не предоставил никаких сопроводительных документов, в том числе и ветеринарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции.

Витебская областная инспекция Госстандарта и Витебский транспортный ветеринарно-санитарный участок провели контрольные мероприятия. Специалисты установили, что товар не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза, следовательно, продукция не должна допускаться к выпуску и обращению.

Таможня начала административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП. Санкция статьи влечет наложение штрафа на водителя в размере до 30 базовых величин (сейчас 1 БВ составляет Br27), а на фирму-перевозчика — до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
По материалам БЕЛТА

 
 
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Витебские таможенники пресекли ввоз на территорию Беларуси рыбной продукции без товаросопроводительных документов. Транспортное средство Renault, ехавшее из...
 
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